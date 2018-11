A murit tortionarul Alexandru Visinescu

Tortionarul Alexandru Visinescu, fost comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat din 1956 pana in 1963, a murit luni, informeaza Digi24.

Visinescu avea 93 de ani si fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare in 2017 pentru crime impotriva umanitatii. El a murit la Spitalul Penitenciar Rahova.

La inceputul lunii octombrie, Visinescu a fost internat la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala, cu fracturi costale si ruptura de splina, pe Sectia de Terapie Intensiva.

In februarie 2018, Visinescu a cerut intreruperea executarii pedepsei, din motive medicale, insa in luna martie Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea.

Hotararea instantei a venit dupa ce INML a recomandat, ulterior efectuarii unei expertize medico-legale, ca Visinescu sa ramana internat pe toata durata detentiei.

Avocatii lui Visinescu au sustinut atunci ca acesta sufera de mai multe afectiuni, printre care una neuronal-degenerativa.

Pe 10 februarie 2017, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat Alexandru Visinescu a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 20 de ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in legatura cu abuzurile exercitate asupra detinutilor politici.

Tot atunci, instanta a dispus degradarea militara a lui Alexandru Visinescu, acesta avand de platit, in solidar cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul de Interne si ANP, despagubiri de 300.000 euro catre trei parti civile, urmasi ai detinutilor inchisi la Ramnicu Sarat: Nicoleta Eremia – 50.000 euro, Elena Iacob – 100.000 euro si Anca Cernea – 150.000 euro.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, in perioada 1956-1963, Alexandru Visinescu, in calitate de comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, “a savarsit actiuni si inactiuni sistematice care au avut ca rezultat persecutarea colectivitatii reprezentata de detinutii politici incarcerati in acest penitenciar, prin privare de drepturi fundamentale ale omului sau prin restrangerea grava a exercitarii acestora, pe motive de ordin politic”.