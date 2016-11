Wizz Air anunță trei rute noi spre Italia: Roma, Bologna și Treviso, de la sfârșitul lunii martie anul viitor

Incepând cu data de 28 martie 2017, de la Suceava vor fi zboruri spre Roma și Bologna de trei ori pe săptămână, marți, joi și sâmbătă. Pe 27 martie va fi primul zbor către Treviso – Veneția, de două ori pe săptămână, lunea și vinerea. Prețul biletelor, dacă sunt rezervate de pe acum, pornesc de la 109 lei

Wizz Air, ce mai importantă companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est și cea mai mare linie aeriană din România, a anunțat ieri, într-o conferință de presă desfășurată la Palatul Administrativ al județului Suceava, trei rute noi care vor pleca de pe Aeroportul Internațional “Stefan cel Mare” Suceava către noi destinații din Italia. Aceste curse vor fi operate de trei ori pe săptămână spre Bologna și Roma, în zilele de marți, joi și sâmbătă, și de două ori pe săptămână spre Treviso – lunea și vinerea.

“Astăzi voi anunța încă trei curse de la Suceava”, a anunțat ieri Tamara Vallois, directorul de comunicare al companiei Wizz Air, într-o conferință de presă comună cu președintele Consiliului Județean Suceava, Georghe Flutur, și cu directorul Aeroportului “Stefan cel Mare” de la Salcea – Suceava, Ioan Măriuța. Tamara Vallois a anunțat că noile rute Wizz Air de la Suceava vor fi cu destinații din Italia. Astfel, începând cu data de 27 martie 2017, vor fi organizate curse către Treviso, în zilele de luni și vineri, cu tarife pentru un bilet începând de la 109 lei. In zilele de marți, joi și sâmbătă începând cu data de 28 martie, vor fi organizate curse către aeroportul Roma- Cimapino, prețul bietelor pornind de la 108 lei. Incepând tot cu data de 28 martie 2017, Wizz Air va organiza curse regulate în zilele de marți joi și sâmbătă de la Suceava la Bologna, prețul biletului pornind tot de la 109 lei de persoană. Trebuie menționat faptul că aceste tarife, anunțate de compania Wizz Air, sunt valabile pentru cei care doresc să facă încă de pe acum rezervări.

Tamara Vallois a făcut o trecere în revistă a activității companiei Wizz Air din ultima perioadă. Aceasta funcționează cu 73 de aeronave, din care 63 Airbus 420, celelalte fiind Airbus 421, a declarat în conferința de presă de ieri Tamara Vallois, directorul de comunicare al companiei.

Ea a arătat că Wizz Air a început să opereze zboruri cu tarife reduse de pe Aeroportul din Suceava începând cu luna august a acestui an, lansând inițial curse spre Londra – Luton și la scurt timp spre Milano. Vallois a arătat că România reprezintă o piață cheie pentru Wizz Air, devenind în timp, din 2007 încoace, o prezență semnificativă în domeniu. Se prefigurează astfel creșterea flotei din țară la 20 de aeronave, până la finalul anului 2016, urmând să fie alocate încă 4 aeronave Airbus A321 cu 230 de locuri. Tamara Vallois a mai spus că pentru anul 2016 și pentru prima parte a anului 2017, Wizz Air are în program dezvoltarea a 35 de rute noi care leagă România de restul Europei. Reprezentanta firmei Wizz Air a arătat că în numai 12 luni, compania a transportat peste 5,3 milioane de pasageri din și înspre România. “Cu numai trei luni în urmă sărbătoream primul zbor Wizz Air care ateriza la Suceava. Cele trei rute noi spre Italia definesc angajamentul nostru de a stimula economia regiunii. Vom continua să ne extindem rețeaua regională, sprijinind piața locurilor de muncă, în sectoarele de aviație și turism, consolidând în același timp realțiile de afaceri între România și Italia. Suntem încrezători că vizitatorii din Italia se vor bucura de dotările moderne ale Aeroportului “Stefan cel Mare”, care se află aproape de una dintre cele mai frumoase zone din România, Bucovina, ce are de oferit atracții culturale și istorice unice și peisaje naturale neatinse”, a arătat reprezentanta Wizz Air.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis că este bucuros că participă la un nou eveniment de anunțare a lansării de rute noi de pe Aeroportul “Stefan cel Mare” din Suceava. “Este încă o veste bună pentru județul Suceava, pentru Bucovina, pentru întreaga zonă. Ne dorim cât mai multe linii aeriene, pentru că avem mulți oameni care pleacă spre Occident pe calea aerului, dar și cetățeni străini care ar dori să vină să viziteze Bucovina. Este cunoscut faptul că Bucovina reprezintă deja o destinație turistică importantă, căutată de turiști interni și externi, modernizarea aeroportului putând contribui la o creștere a numărului celor care vin în această parte a țării, inclusiv în scop turistic. Infrastructura modernă de care dispune acum Aeroportul “Stefan cel Mare”, precum și atractivitatea zonei, dar și aria de captate a aeroportului mă conving de faptul că vor urma și alte destinații pornite de pe aeroportul sucevean ori curse venite la noi din alte părți ale lumii”, a declarat Gheorghe Flutur.

Ioan Măriuța, directorul general al Aeroportului “Stefan cel Mare” Suceava, a declarat că “parteneriatul dintre Aeroportul “Stefan cel Mare” și compania Wizz Air a ajuns deja la un alt nivel”. El a arătat că “în aceste zile, când aeroportul aniversează un an de la redeschidere, după lucrările de modernizare, compania Wizz Air va opera încă trei destinații externe, totalul acestora ajungând astfel la cinci. Este rezultatul serviciilor de calitate prestate de compania Wizz Air și al muncii unei echipe mici și extrem de tenace din cadrul aeroportului, care, cu sprijinul autorităților locale, a reușit într-un an să obțină încrederea acestui mare operator aerian care este Wizz Air”, a precizat Ioan Măriuța. (Neculai ROSCA)