Un dornean a murit după ce și-a dat foc la casă pentru că nevasta nu i-a dat de băut

Un bărbat de 57 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, i-a cerut nevestei să-i mai dea de băut. Cum a fost refuzat, acesta a dat foc la bucătăria de vară în care locuia, murind carbonizat u el avea la activ două tentative de suicid

La data de 3 februarie 2018, la ora 03.10, militarii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Dorna Arini.

La sosirea echipajelor, o bucătărie de vară ardea generalizat și exista pericolul de propagare a flăcărilor la casa de locuit și la o construcție anexă.

Din nefericire, după localizarea incendiului, în interiorul bucătăriei de vară a fost găsit trupul neînsuflețit al proprietarului, un bărbat în vârstă de 58 de ani. Bucătăria de vară și bunurile din interior (mobilier, bunuri casnice, documente personale și altele) au ars pe o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați. Cauza probabilă a fost un foc deschis în spații închise, iar împrejurările în care s-a produs aprinderea sunt în curs de stabilire. Incendiul a fost stins la ora 06.43, iar pompierii au salvat casa de locuit și adăpostul de animale, cu bunurile aferente. Conform cercetărilor făcute de polițiști a reieșit că în dimineața de 3 februarie 2018, pe la ora 03.10, Ionela N., din comuna Dorna Arini, a sunat la 112 anunțând că locuința tatălui ei a fost cuprinsă de flăcări, iar acesta se află în interior. Din verificările făcute de oamenii legii a rezultat că apelanta locuiește pe raza satului Cozănești, comuna Dorna Arini, iar părinții acesteia, Rodian O. și Cireșica O., locuiesc în aceeași curte, într-o bucătărie de vară, ambele construcții fiind realizate în totalitate din lemn, amplasate într-o zonă izolată a satului.

În noaptea de 2 spre 3 februarie a.c., în jurul orei 02.00, Rodian O., de 57 de ani, localnic, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a mers la locuința fiicei sale, Ionela N., unde se afla și soția sa Cireșica O., cărora le-a cerut să-i mai dea de băut. Fiind refuzat, bărbatul a început să facă scandal, amenințând că le va părea rău și afirmând că „dimineață o să mă găsiți mort”.

După aproximativ o oră, în bucătăria de vară a izbucnit un incendiu violent, care s-a propagat la întreaga construcție, motiv pentru care Ionela N. a sunat la 112.

După stingerea incendiului de către pompieri, printre resturile carbonizate provenite de la bunurile din interior și pereții imobilului distrus în totalitate, a fost găsit cadavrul carbonizat al lui Radian O..

Bărbatul era cunoscut ădrept consumator frecvent de băuturi alcoolice, având anterior două tentative de suicid, ultima dată fiind internat în urmă cu aproximativ un an la Spitalul Județean Suceava, ca urmare a ingerării voluntare de acid sulfuric. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „ucidere din culpă” și „distrugere”. (Dănuț ZUZEAC)