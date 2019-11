Un băietan de 16 ani, oleacă ciupit, călare pe un scuter, s-a luat la întrecere cu mașină pe care, până la urmă, a lovit-o

Vineri seara, în jurul orei 17.30, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 177A din comuna Stulpicani, un localnic de 27 de ani a efectuat regulamentar manevra de depășire a mopedului condus de un minor de 16 ani din aceeași localitate, însă, după circa 500 de metri, conducătorul mopedului a încercat să efectueze la rândul său manevra de depășire a autoturismului, însă, din cauza faptul că din sens invers circula un autoturism, a renunțat și s-a lovit în partea din spate a autoturismului.

Cei doi participanți la trafic au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducătorul auto și de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru mopedist, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

In urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, minorul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este înmatriculat sau înregistrat. In cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.