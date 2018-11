Sucevenii sunt din ce în ce mai bolnavi

Dacă în ultimii ani a scăzut numărul de cazuri de tuberculoză, mai multe cazuri de boli grave de inimă, diabet și cancer s-au înregistrat în rândul sucevenilor

După cum reiese din datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică, în anul 2015 erau 416 pacienți diagnosticați cu TBC, în cursul anului 2016 erau înregistrate 367 de cazuri, pentru ca în 2017 numărul bolnavilor nou diagnosticați să scadă la 350 de pacienți. De la începutul acestui an, în eviden­țele medicilor specialiști sunt aproximativ 330 de pacienți diagnosticați cu tuberculoză.

Situația nu este la fel de bună și în cazul altor boli, unde numărul pacien­ților diagnosticați crește de la an la an. Din datele statistice reiese că de la începutul anului, afecțiunile cronice grave, cum ar fi hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, cordul pulmonar cronic, bolile pulmonare cro­nice obstructive, cele cerebro-vasculare, insuficiența renală cronică, diabetul zaharat, tulburările mintale, cancerul sau tuberculoza au făcut mai multe victime în acest acest decât în aceeași perioadă din 2017 și tot mai multe de la o lună la alta.

Astfel, în evidențele medicilor cardiologi sunt peste 80.000 de persoane diagnosticate cu această afecțiune, în timp ce numărul pacienților cu cardio­patie ischemică este de peste 40.000, înregistrându-se astfel o curbă ascendentă față de cazurile din aceeași peri­oa­dă a anului trecut. O situație cres­­cătoare se remarcă și la bolile cerebro-vasculare. La sfârșitul lunii octombrie a acestui an, în evidențele medicilor specialiști figurau peste 10.500 de pacienți cronici, numărul acestora fiind cu aproape 300 mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, când erau puțin peste 10.100 de pacienți, iar la finele lui 2016 erau 9.576 de pacienți, numărul crescând de la an la an. Numărul persoanelor cu diabet zaharat este, de asemenea, în creștere, de la 25.763 de cazuri înregistrate în 2016 la 27.098 în același interval din 2017 și la aproape 30.000 în acest an. Şi cazurile de cancer sunt mai multe. În perioada ianu­arie-octombrie 2017 erau aproape 11.000 de suceveni diagnosticați cu tumori maligne, pentru ca acum să fie peste 13.000 de persoane care suferă de cancer. O creștere se înregistrează și în ceea ce privește îmbolnăvirile prin insuficiență renală cronică, de la 2.486 de cazuri înregistrate anul trecut la peste 3.000 în acest an, în același interval.

Peste 20.000 de suceveni suferă de tulburări mintale

În ultimii ani se constată o creștere alarmantă a numărului de bolnavi psihic la nivelul județului Suceava. Periodic, medicii psihiatri trag semnale de alarmă în ceea ce privește evoluția bolilor psihice. Pe parcursul ultimilor ani, numărul cazurilor de afecțiuni psihice înregistrate în sistemul medical a­proape că s-a dublat. În realitate, însă, numărul tulburărilor psihice este semnificativ mai mare și se întinde pe o paletă largă, de la sfera tulburărilor ușoare anxios-depresive, atacuri de panică, dependență de alcool și substanțe la psihoze, boli endogene, de coloratură afectivă sau schizofrenie. Peste 20.000 de suceveni au ajuns să figureze în evidențele secțiilor de Psihiatrie ale spitalelor din județ. Bolnavii de schizofrenie, de exemplu, dacă nu își mai iau tratamentul, pot reacționa periculos. Cei mai mulți sunt îngrijiți de familie, dar în multe cazuri rudele sunt depășite de situație. O curbă ascendentă au mai cunoscut și bolile pulmonare cronice obstructive, în prezent fiind peste 15.000 de pacienți diagnosticați cu această maladie, mai exact 14.167, de la 13.800 de bolnavi, câți erau anul trecut. O evoluție ascendentă a cunoscut și cordul pulmonar cronic, o boală cu care, în perioada ianuarie-octombrie a acestui an, au fost luați în evidență aproape 1.200 de suceveni, față de 1.100 în aceeași perioadă a ­anu­lui trecut.

O creștere ușoară înregistrează și cazurile de ulcer, de la aproape 9.000 de îmbolnăviri în cursul anului trecut la 9.200 în perioada similară a anului în curs.

O situație asemănătoare se observă și în cazul bolilor ficatului – ciroze și hepatite cronice -, afecțiuni cu care în ianuarie-octombrie 2017 au fost luați în evidență 11.200 de bolnavi, față 11.300, câți sunt în prezent. (Cristina RUŞTI)