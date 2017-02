Seful secției de Neurochirurgie de la Spitalul Județean le recomandă medicilor de familie să dirijeze pacienții cu afecțiuni neurologice către Ambulatoriul de specialitate

Ieri, 15 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, medicul Anatoli Buzdugan, șeful secției de Neuro­chi­rurgie de la Spitalul Județean Su­cea­va, a făcut un apel către medicii de fa­milie de județ, recomandându-le acestora să dirijeze pacienții cu afec­țiuni neurologice către Ambulatoriul de specialitate, unde vor fi evaluați, urmărind astfel stoparea “turismului medical”, care pare să ia amploare la Suceava. “Ne vin din ce în ce mai des pacienți care au fost operați în alte spitale și au nevoie de control. Nu este nicio legendă urbană, pacienții ne povestesc că sunt tot felul de persoane care îi duc la un anumit medic, le face RNM contracost și îi operează. Vrem ca acești pacienți să știe că se operează și la Suceava și că pot beneficia aici de condiții foarte bune de îngrijire”, a declarat me­dicul Anatoli Buzdugan.

In cadrul acestei secții își desfășoară activitatea patru medici, și anume Anatoli Buzdugan, Cătălin Blănaru, Manuela Sestac și Constantin Căldare. Nu­mărul intervențiilor chirurgicale pe care aceștia le fac e tot mai mare de la an la an. “Dacă până anii trecuti, numărul intervențiilor chirurgicale nu depășea cifra de 200 în 12 luni, în cursul anului 2016 am operat 369 de pacienți, ceea ce înseamnă că au fost zile și cu câte două intervenții. O intervenție neurochirurgicală durează între cinci și opt ore, dar am avut și o intervenție care a durat 20 de ore. A fost vorba despre un pacient cu un meningiom de craniu gigant, care a supraviețuit in­­ter­­venției, iar astăzi este complet refăcut.

Operația a avut loc în urmă cu aproximativ doi ani”, a completat medicul Anatoli Buzdu­gan. In cadrul secției de Neuro­chi­rurgie, medicii doresc să abordeze și patologia vasculară, dar acest fapt impune o echipă complexă, fiind nevoie de un anestezist pregătit în acest sens, cât și de o sală de operație mai mare. “Sperăm că pe viitor vom putea pune în aplicare și aceste planuri. In prezent, peste 50% dintre cazurile ope­rate sunt traumatologii acute, aproape 30% dintre cazuri sunt re­prezentate de patologia degenerativă a coloanei vertebrale, iar aproximativ 20% dintre pacienți au fost ope­rați de tumori spinale și cerebrale”, a încheiat șeful secției de Neuro­chi­rurgie de la Spitalul Județean, me­dicul Anatoli Buzdugan. (Cristina RUSTI)