Sedință solemnă a Consiliului Județean pentru celebrarea unirii Bucovinei cu România

Mesaj emoționant de la Elena Nandriș, primarul comunei Mahala, de lângă Cernăuți: “Cei mai mulți români din afara granițelor geografice ale patriei mamă sunt mai patrioți decât cei dinăuntrul țării” . Consiliul Județean Suceava a acordat ieri titlul de cetățean de onoare al județului, istoricului Mihai Stefan Ceaușu, originar din Rădăuți

Sedința solemnă a Consiliului Județean Suceava, dedicată Zilei Bucovinei a constituit ieri un prilej de evocare a evenimentului care s-a petrecut în urmă cu 99 de ani – Unirea Bucovinei cu România, dar și un bun prilej de asumare a unor declarații din partea gazdelor – Consiliul Județean, Prefectura Suceava, Primăria Suceava prin vocile reprezentanților acestora. Emoționante au fost declarațiile oaspeților, președintele Consiliului Județean Alba – Ioan Dumitrel, care a vorbit despre calitatea oamenilor din Bucovina, care ar trebui să își asume toți statul de români. A vorbit despre un an norocos, fiind vorba despre primul centanar din istoria unită a României și a făcut apel la gânduri îndreptate către românii din afara granițelor, unde își duc somnul de vechi mulți eroi români. El i-a oferit președintelui Consiliului Județean Suceava o icoană pe sticlă, arătând că aceasta este o tradiție în Ardeal, veche de sute de ani, care înseamnă unitate de credință, de cultură și o mare dorință de dezvoltare, care implică inclusiv multiculturalitatea.

De departe, cel mai emoționat mesaj l-a transmis, mai înainte de șeful administrației județene din Alba, primarul comunei Mahala, de lângă Cernăuți, din Bucovina de Nord. Elena Nandriș a arătat în plenul ședinței festive a Consiliului Județean că localitatea pe care o administrează, are, la o populație de 11.700 de locuitori, 7.000 de români. “Tragedia pentru toți este noua lege a educației. Bunica mea mi-a spus că a trăit sub patru ocupații. Au fost austriecii, românii, rușii și la urmă ucrainenii. Sunt tragediile istorice – La Lunca au murit 100 de mahaleni, la Fântâna Albă au murit alte sute de români, au fost marile deportări în Siberia. Dar noi avem un cântec: Am trecut prin foc și chin dar tot am rămas român”, a transmis într-un emoționant mesar primarul comunei Mahala, Elena Nandriș. Faptul că în Bucovina de Nord – Ucraina au ajuns cei care se declară de etnie română să fie declarați separatiști, că “ni se interzice dreptul la educație în limbar română, nu poate fi suportat” a spus primarul comunei Mahala, de lângă Cernăuți, care a atras atenția că cei mai mulți români din afara granițelor geografice ale patriei mamă sunt mai patrioți decât cei dinăuntrul țării.

Vicepreședintele Consiliului Raional Soroca, Republica Moldova, Vladimir Micuț a rostit de asemenea un discurs emoționant arătând că ‘limba română este acasă la noi la Soroca”, rememorând faptul că în anul 2002, Soroca a fost sprijinită de Consiliul Județean Suceava prin construirea unei catapetesme pentru biserica din incinta Mănăstirii Soroca, investiție importantă, dar la fel de importanți fiind banii acordați bani pentru instituții preșcolare dar și pentru microbuze școlare ce deservesc 800 de elevi în raionul Soroca.

In ședința festivă au luat cuvântul și consilierul prezidențial Sergiu Nistor, al președintelui României, un consilier al Ministrului Culturii, Virgil Nițulescu, prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, dar și consilierul județean Mihai Grozavu. Toți cei care au luat cuvântul au pus accent pe ideea de unire, de unitate națională, indiferent de opțiunile politice.

După suita de discursuri s-a ajuns și la al doilea punct important de pe ordinea de zi a ședinței solemne de ieri – decernarea titlului de Cetățean de onoare al Județului Suceava profesorului universitar doctor Mihai Stefan Ceaușu, de loc din Rădăuți. In scurtul său cuvânt el a arătat că nimeni nu a purces până acum la scrierea unei istorii a Bucovinei cu adevărat obiective. Au fost încercări de acest fel și în timpul imperiului Habsburgic, și în perioada interbelică și chiar mai târziu, dar încă aceste eforturi nu s-au concretizat într-o operă istorică cuprinzătoare.

Toți cei care au luat cuvântul au primit din partea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, o plachetă aniversară iar cei prezenți la ședință solemnă, primari, consilieri județeni și locali, au fost invitați să ciocnească o cupă de șampanie cu prilejul sărbătorii a 99 de ani de la unirea Bucovinei cu România, declarat punct de plecare pentru Anul Centenarului Marii Uniri. (Neculai ROSCA)