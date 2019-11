Şcolile cu efective mici de elevi au nevoie de 43 milioane de lei pentru a asigura plata salariilor profesorilor în luna decembrie

Inspectoratul Şcolar Județean a solicitat deja Ministerului Educației o rectificare bugetară pentru a putea acoperi lipsa unui procent de 25% din totalul necesar pentru plata sala­riilor profesorilor în luna decembrie. Nu doar școlile din zo­nele rurale defavorizate întâmpină astfel de probleme, ci toate școlile cu efective mici, unele chiar și din zone urbane

În mai multe județe din țară circulă tot felul de informații cu privire la imposibilitatea unor școli de a plăti salariile profesorilor pentru luna în curs și luna decembrie, deoarece fondurile provenite din costurile standard per elev s-au terminat, în cazul unităților de învățământ cu efective mici de elevi. Se pare că această situație se înregistrează, de regulă, la final de an, în fiecare județ din țară, du­pă cum susțin sindicaliștii din Educație, iar so­lu­ția rapidă pentru a asigura plata lefurilor das­călilor la timp o reprezintă redistribuirea fondurilor între unitățile de învățământ.

Nici Suceava nu face excepție, iar Inspecto­ratul Şcolar Județean (IŞJ) a solicitat deja Ministerului Educației o rectificare bugetară pentru a putea acoperi lipsa unui procent de 25% din totalul necesar pentru plata salariilor profesorilor în luna decembrie. “Nu vor fi probleme cu plata salariilor cadrelor didactice la nivelul județului Suceava. Este drept că există unități școlare din zonele de munte, cum sunt cele din Panaci și Breaza, unde numărul mic de elevi pune probleme, însă se va face redistribuirea fondurilor între școli. Am făcut deja o cerere pentru suplimentarea fondurilor pentru a acoperi costurile cu plata salariilor profesorilor, de aproximativ 25% din totalul necesar pentru luna decembrie”, a declarat inspectorul școlar general Gabriela Mihai (foto), precizând că nu doar școlile din zonele rurale defavorizate întâmpină astfel de probleme, ci toate școlile cu efective mici, unele chiar și din zone urbane.

Rectificarea bugetară solicitată de IŞJ Suceava în această lună este necesară pentru a plăti la timp salariile profesorilor în luna decembrie, fiind vorba despre suma de 43 milioane de lei, la nivelul întregului județ. Soluția este redistribuirea fondurilor provenite din plata costului standard per elev de către Ministerul Educației, de la școlile cu excedent bugetar către celelalte cărora nu le ajung banii pentru plata dascălilor, așa cum prevede Hotărârea de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ. Aceasta precizează că ”pentru uni­tățile de învățământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare, în urma unei ­ana­lize efectuate de inspectoratele școlare. Inspecto­­ratele școlare județene, respectiv al muni­­cipiului București, transmit Ministerului Educației Naționale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, datele primite de la unitățile de învățământ pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2), din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale”.

”Avem școli cu bugete mari, cum ar fi cele din Dumbrăveni, Pătrăuți și Vicov, de la care luăm excedentul bugetar și cu el acoperim lipsurile de la școlile cu efective mici de elevi. Oricum, aceste sume nu pot fi folosite în alte scopuri, deci nu fa­cem o defavoare vreunei școli prin redistribuirea fondurilor pentru a asigura plata sala­riilor profesorilor”, a completat inspectorul școlar general Gabriela Mihai.

Această situație trenează din anul 2011, când a fost introdus costul standard per elev, iar fi­nanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale. Suma pe care o primește o școală rezultă din multiplicarea costului standard per elev/preșcolar cu coeficienții specifici unității de învățământ și cu numărul de elevi. În anul 2019, valoarea costului standard pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei. Valoarea costurilor standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevă­zute la articolul bugetar “Bunuri și servicii” pentru coeficientul 1 este de 370 lei. (Oana NUȚU)