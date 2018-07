Realitățile paralele în care plutesc cifrele admiterii la USV

Prima sesiune de înmatriculări la Universitatea suceveană s-a încheiat. Chiar dacă USV face eforturi să prezinte rezultatele drept îmbucurătoare, cifrele nu sunt încurajatoare: la licență, pe 3.915 locuri aprobate de ARACIS au fost înmatriculați 1.506 candidați. La master – 2.425 de locuri și 768 de candidați înmatriculați. Universitatea așteaptă luna septembrie pentru a încerca să-și completeze numărul de locuri, a doua sesiune de admitere urmând a avea loc între 10 și 13 septembrie

Joi, 26 iulie 2018, trebuia să se încheie sesiunea de înmatriculări a studenților admiși în această vară la Uni­versitatea „Ştefan cel Mare” Su­ceava. Probabil pentru că rezultatele sunt sub așteptările celor care conduc USV, pe site-ul usv.ro, până vineri seara, la ora 19.00, datele finale, detaliate pe facultăți și specializări, ale acestei sesiuni de admitere nu fuseseră publicate. Un comunicat de pre­să emis ieri de Serviciul de Relații Pu­blice, Comunicare și Imagine al Uni­versității sucevene încearcă să îndulcească cumva situația, prezen­tând negrul drept alb:

“În această sesiune de admitere, oferta educațională a Universității ”Ştefan cel Mare” din Suceava a atras un total de aproape 3.000 de candidați la programele de licență și masterat. Este vorba despre 1.971 de candidați înscriși la licență, cu 3.381 de opțiuni, și de 806 la masterat, cu 1.450 de opțiuni. După încheierea perioadei de înmatriculare, 2.269 dintre candidați au devenit studenți ai USV, din care 1.506 la programele de licență (învățământ cu frecvență, învățământ la distanță și conversie profesională) și 768 la masterat. Rezultatele finale ale acestei prime sesiuni de admitere pentru cetățenii români dovedesc atractivitatea programelor de studii oferite de USV, atât prin numărul mare de candidați înscriși și înmatriculați, cât și prin raportul dintre numărul acestora și numărul locurilor bugetate alocate USV. Astfel, numărul de candidați înmatriculați la USV este deja cu 29% mai mare decât numărul locurilor bugetate alocate atât pentru programele de licență, cât și pentru cele de masterat. Precizăm, de asemenea, că toate cele 38 de locuri bugetate alocate pentru absolvenții de licee din mediul rural au fost ocupate și sperăm că locurile rămase neocupate la alte instituții de învățământ superior vor putea fi redistribuite candidaților care au devenit studenți ai USV sau vor deveni după sesiunea de admitere din toamnă.

Sesiunea de admitere continuă la USV până pe 8 august pentru românii de pretutindeni, în competiție fiind înscriși 930 de candidați din Ucraina, Republica Moldova, Italia și Spania pentru cele 380 de locuri bugetate alocate programelor de licență și master ale USV.

Următoarea sesiune de admitere se va desfășura în perioada 10-19 septembrie, înscrierile având loc în intervalul 10-13 septembrie. În această a doua sesiune se va organiza admiterea pentru cele 14 domenii de doctorat ale USV, fiind disponibile 49 de locuri bugetate și 70 locuri cu taxă, la care se adaugă 12 locuri bugetate destinate românilor de pretutindeni. Oferta de școlarizare va fi completată pănă la data de 15 august cu locurile rămase disponibile în urma înmatriculărilor din prima sesiune de la licență și master”.

Deci, cum s-ar zice, „am înfrânt”. Gluma aia cu mii și mii de înscriși și „opțiuni” puteți s-o uitați. Se amăgesc între ei șefii și șefuleții de la USV cu ea, cum că ar fi mulți tineri interesați de specializările propuse de ei. Realitatea stă în numărul fizic de studenți înmatriculați. Număr mic, tot mai mic de la an la an.

Iată cifrele, într-o prezentare normală:

Licență , zi, număr locuri aprobate de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) pentru USV în acest an: 3.115 + Licență, ID (învățământ la distanță), nr. locuri: 530 + Program conversie profesională, nr. locuri: 270 = Total locuri aprobate de ARACIS pentru USV – 3.915 . Candidați înmatriculați în prima sesiune: total – 1.506 .

Nota1: nr. locuri ARACIS este conform site-ului http://www.admitere. usv.ro;

Nota 2: nr. de candidați înmatri­culați este conform comunicatului oficial al USV;

Nota 3: în numărul total de candidați înmatriculați sunt incluși absolvenții de licee din mediul rural; la aceste cifre se vor adăuga candidații din Republica Moldova, din Ucraina și din Diaspora, a căror înmatriculare se va termina pe 8 august.

Așadar, afirmația de mai sus „rezultatele dovedesc atractivitatea programelor de studii oferite de USV”, poate fi citită și exact invers: “cifrele dovedesc lipsa de atractivitate a programelor de studii oferite de USV”. Şi asta ar trebui să dea mult de gândit celor care se ocupă de destinele universității noastre.

OBIECTIV a atras de-a lungul ultimilor ani în mod repetat atenția asupra faptului că cele mai multe dintre specializările USV nu au nicio legătură cu cererea de pe piața muncii.

Ofertele sucevene la specializări de tipul “Relații internaționale și stu­dii europene” (USV are 75 de locuri aprobate de ARACIS la această specializare, până joi, cât afișează site-ul usv.ro, se înmatriculaseră doar 4 candidați); Comunicare și relații publice (50 de locuri ARACIS, 10 înmatri­culați până joi) sau pompoasele masterate “Expertiză tehnică, evaluare economică și management” (50 de locuri, 5 înmatriculați), “Planning of new tourism products and destination management” (26 locuri fără taxă, 11 înmatriculați) ori “Audit și guvernanță corporativă” și multe alte asemenea specializări care pot fi considerate exo­tice pentru mediul academic sucevean sunt doar exemplul ușor vizibil al dezacordului USV cu piața muncii din regiune.

Pe lângă această desincronizare, agravată de la an la an, managementul USV este responsabil și pentru faptul că nici specializările care consacraseră universitatea suceveană nu mai sunt atractive pentru tinerii din ziua de azi. Chiar credeți că tinerii din zona asta de țară nu mai vor să fie ingineri, constructori de mașini, calculatoriști, do­menii în care USV începuse să aibă tradiție, și se îndreaptă toți spre Drept sau Relații internaționale și studii europene? Este poate și altceva care îi determină pe tinerii din zonă să refuze ofertele USV la domeniile tradiționale ale școlii sucevene.

Universitatea suceveană ar trebui să fie un motor al dezvoltării regiunii și să pună pe primul loc tânărul care vrea să studieze și viitorul lui profesional. Altfel, Suceava pierde încet-încet exact ce-i trebuie mai mult – un mediu generator de oameni de valoare. Foarte probabil, USV își va completa în toamnă, ca și în anii trecuți, cea mai mare parte a locurilor scoase la concurs, dar problema este că, așa cum arată situația acum, majoritatea studenților va proveni și în acest an din rândul celor care, din diverse motive, au fost refuzați la sesiune din vară de universități din alte orașe. Nu USV este prima lor opțiune. (O.S.)