Ilie Niță paraseste PSD si se reintoarce la ALDE

După ce și-a refăcut luni grupul din Camera Deputaților, prin recuperarea lui Ion Cupă, ALDE va anunța săptămâna viitoare și refacerea grupului din Senat, au declarat surse din conducerea partidului pentru stiripesurse.ro.

Potrivit surselor citate, se vor întoarce la ALDE senatorii Ilie Niță și Ionuț Sibinescu și se va realiza astfel conditia ca 7 senatori alesi pe listele ALDE sa fie parte din grup. Liderul senatorilor ALDE o sa fie Calin Popescu Tariceanu, au mai zis sursele citate. Membrii grupului ALDE din Senat vor fi:

Calin Popescu Tariceanu Mihai Ruse Viorel Ilie Ioan Simionca Ion Hadarca Ionut Sibinescu Ilie Nita

Reamintim ca la sfarsitul lunii august, imediat dupa ce Tariceanu si partidul caricatura ALDE au anuntat ca nu mai sustin guvernarea PSD , senatorul Ilie Nita a anuntat ca paraseste partidul si PSD Suceava l-a primit in organizatia locala.

“Am trecut la PSD. Consider că această guvernare a fost şi este în folosul românilor, având în vedere că s-au majorat salariile, că au crescut pensiile şi sunt de părere că ţara trebuie guvernată în bune condiţii. De asemenea, acest Guvern trebuie sprijinit până la finalizarea mandatului”, a declarat atunci senatorul Ilie Niţă.

Nita este cel mai “discret” parlamentar sucevean, practic fara activitate in Senat. El este trimis in judecata (pentru abuz în serviciu, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi în declaraţii.

În “cariera” sa politică, Nita a trecut prin mai toate partidele posibile. După ce a fost dat afara din fostul PD (Partidul Democrat), în 2004, pentru că a modificat după cum l-a tăiat capul lista cu candidaturi la Consiliul Local Suceava, el a migrat la PRM, de unde a fost exclus în 2009. S-a lipit apoi de liberali, pe vremea când organizația județeană încă­puse pe mâna fostului său prieten, actualul deputat Ştefan Alexandru Băișanu. Cât era “liberal” s-a procopsit cu postul de vicepreședinte la Consiliul Județean și a fost dat afară și din PNL în 2015, fiind acuzat de faptul că era mai mult decât tovarăș cu PSD. Şi-a urmat fostul amic Băișanu și s-a ală­tu­rat oastei de strânsură de la ALDE Suceava, printr-un noroc incredibil și cu ajutorul legilor electorale proaste trezindu-se în 2016 ditamai senatorul. Pe 28 august 2019 si-a anuntat trecerea la PSD, iar la mai putin de doua luni apare din nou ca membru ALDE.