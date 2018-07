Podul provizoriu de la Milisauti s-a surpat

Deschis circulatiei joi dupa-amiaza, podul provizoriu de la Milisauti a devenit impracticabil in aceasta dimineata. Asa cum era de asteptat, fiind din constructie extrem de instabila, in urma ploilor din ultimele doua zile ciudata structura din tuburi de beton si pamant a cedat in fata apelor, circulatia fiind in prezent oprita.

Primaria MIlisauti a realizat lucrarea în parteneriat cu o firma din Suceava, suma alocată fiind de circa 50 mii lei. Pentru realizarea podului provizoriu au fost folosite peste 20 de tuburi de beton, unele puse peste altele în două șiruri și peste care s-a așternut un strat de balast. Din start, ciudatenia de “pod” de la Milisauti a starnit neincrederea celor care circulau prin zona, fiind evident si pentru un nespecialist faptul ca apa va “roade” din pamantul si balastul puse peste tuburile de beton asezate in albia raului.

Reamintim că în urma ploilor abundente și a creșterii nivelului apelor râului Suceava de la sfarsitul lunii iunie, unul dintre pilonii podului de la Milișăuți a fost afectat, în carosabil au apărut fisuri, astfel că traficul pe DN2H a fost întrerupt, circulația fiind dirijată pe rute alternative. Pentru podul de la Milișăuți, de pe DN 2H, imediat după producerea avariei a fost întocmită documentația de constatare a acesteia și înaintată către DRDP Iași, care a realizat demersurile pentru execuția lucrărilor în regim de urgență.

Ca soluție de urgență adoptată în Consiliul Local pentru Situații de Urgență Milișăuți, aprobată în ședința de Consiliu Local, prin parteneriat public-privat între Primăria Milișăuți și o firma de constructii din Suceava, a fost construit un pod provizoriu, din tuburi, care a fost dat în funcțiune de joi, 19 iulie 2018.

Motivul realizării podului provizoriu în parteneriat de către autoritatea locală și o firmă ține de faptul că dacă ar fi fost realizat de DRDP Iași nu se mai justifica atunci caracterul de urgență al refacerii podului de pe DN2H. (O.S.)