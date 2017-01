Peste 20% dintre solicitările la Ambulanță sunt nefondate

Sucevenii s-au obișnuit să sune la Ambulanță pentru dureri dentare. O adolescentă de 16 ani a solicitat o ambulanță pentru dureri abdominale, fiind în perioada de menstruație. Din ce în ce mai multe persoane din mediul rural sună la 112 dacă trebuie să ajungă la Spitalul Județean pentru investigații

De la o lună la alta, din ce în ce mai mulți suceveni apelează nejustificat la Ambulanță. Fără să aibă vreo urgență medicală, ei sună la 112 și solicită o autosanitară pentru motive inventate, iar când echipajele ajung la caz află că, de fapt, apelanții au avut nevoie de un taxi gratuit. Cei care au sunat și au spus că au nevoie de ajutor și-au bătut joc de banii, timpul și efortul echipajelor de intervenție. Grav este că, în cele mai multe cazuri, nu copiii fac aceste glume proas­te, ci chiar adulții, care ar trebui să știe că, în timpul în care o ambulanță bate drumul degeaba dus-întors la un caz ce nu există, o persoană ar putea muri în așteptarea unui echipaj medical. Așa cum reiese din declarațiile directorului Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, medicul Alexandru Lă­z­ă­­reanu, SAJ se confruntă cu o pro­blemă foarte dificil de gestionat, cea a apelurilor abuzive. Dacă în ceea ce privește apelurile false se constată o scădere semnificativă a celor care sună fără motiv la salvare, nu același lucru se poate spune despre cei care apelează numărul 112, pentru afecțiuni minore, care nu reprezintă urgențe eligibile pentru transportul cu ambulanța.

Potrivit declarației managerului SAJ Suceava, Alexandru Lăzăreanu, s-a întâmplat să sune pentru a chema salvarea persoane care aveau trimitere de la medicul de familie, dar nu aveau bani pentru autobuz, persoane tinere cu febră sau dureri ușoare sau chiar pentru dureri de măsele. “In mod normal, mai bine de o treime dintre cei care sună la numărul de urgență 112 nici nu ar trebui să se gândească să pună mâna pe telefon. Ințeleg dacă un bătrân este singur, neajutorat, dar nu poate fi tolerat cazul unui tânăr de 40 de ani, care sună să spună că are febră. O tânără de 16 ani a sunat zilele trecute, acuzând dureri abdominale, fiind la menstruație, un tânăr a spus că vrea o salvare să-l ducă la spital, motivând că este în stare de ebrietate și îi este frică să adoarmă, în caz că ar putea să-și înghită limba.Se abuzează foarte mult și dacă le sunt adresate întrebări despre starea de sănătate, se enervează și devin agresivi verbal. Astfel de persoane trebuie să înțeleagă că în timp ce ele țin linia ocupată, altcineva are o urgență majoră și are nevoie de ajutor medical. Consider că dacă ar exista o metodă coercitivă, oamenii s-ar gândi de două ori înainte să pună mâna pe telefon”, a declarat Alexandru Lăzăreanu.

Managerul SAJ Suceava a mai precizat că în ultimul timp se constată o creștere a numărului de apeluri dimineața, în jurul orelor 07.00, din partea persoanelor din mediul rural care au trimitere de la medicul de familie pentru diferite investigații și vor să ajun­gă la Spitalul Județean. “Sună dimi­nea­ța, aproximativ pe la ora 7.00, și spun că se simt rău. E foarte greu să se facă o triere a cazurilor și cele mai multe dintre solicitări sunt onorate. După ce Ambulanța face 20-30 de kilometri, îi găsește de cele mai multe ori la poartă, cu bagajul pregătit, spunând că trebuie să ajungă la spital”, a completat managerul Alexandru Lăzăreanu. Legea care pedepsește abuzurile este vagă și este aproape imposibil de luat măsuri. Oamenii au ajuns să vină din me­diul rural la oraș cu ambulanța ca să își facă o serie de cumpărături, considerând astfel că scutesc banii pentru un drum. “Facem față din ce în ce mai greu. Parcul auto e învechit, nu avem nicio mașină sub 300.000 de kilometri, iar zilnic sunt patru sau chiar cinci mașini în service. Câți bani am cheltuit pe reparații în ultimele zece luni, de când sunt director, reușeam să cumpăr trei mașini noi, dar legislația nu ne permite acest lucru, Ministerul Sănătății e singurul care face achiziții”, a încheiat managerul Serviciului Județean de Ambulanță Suceava. (Cristina RUSTI)