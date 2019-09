Pe 26 septembrie va fi inaugurata oficial Centura Sucevei

Peste doua saptamani, pe 26 septembrie 2019, sucevenii vor putea circula, in sfarsit, pe toata soseaua ocolitoare a orasului.

Constructorii si-au terminat treaba, s-au turnat straturile de asfalt pe toata lungimea soselei, acum lucrandu-se la aplicare marcajelor si amplasarea indicatoarelor rutiere, pe data de 26 septembrie fiind anuntata inaugurarea oficiala a mult asteptatei centuri a Sucevei. La eveniment este anuntata participarea ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. Cu siguranta, se vor inghesui la taiat panglica si o multime de politruci locali care, in loc sa se ascunda de rusine ca au intarziat atat de mult acest proiect, vor face tot felul de declaratii aiuritoare despre cum s-au zbatut ei pentru finalizarea soselei.

La varianta ocolitoare a munici­piului reședință de județ, o sosea cu cate o banda pe sens de nici 13 km lungime, lucrările au început acum 11 ani și nu au fost fina­lizate decât pe tronsonul de 5 kilometri Pătrăuți – Scheia. Cu două rezilieri de contract „la activ”, pe celalte două tronsoane, dintre Scheia și Moara, cu o lungime de peste 7 kilometri, lucrarile au reinceput in toamna lui 2018, de o asociere de firme condusă de Autotehnorom. Termenul de finalizare a fost anuntat initial ca fiind 17 septembrie acest an. Contractul actual are valoarea de 72.828.000 lei. (O.S.)