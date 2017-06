Patru zile de concerte în parcarea Iulius Mall, de “Zilele Sucevei”

Sărbătoarea orașului va avea loc în perioada 22-25 iunie, în parcarea Iulius Mall. Printre invitații din acest an se numără Gheorghe Zamfir, Nicolae Botgros împreună cu Orchestra “Lăutarii” din Chișinău, numeroși alți interpreți de muzică populară, precum și interpreți de alte genuri muzicale, printre care trupa Bere Gratis, Oana Radu, Celia u citiți mai jos programul în detaliu al manifestărilor, pe zile, de joi până duminică

In perioada 22-25 iunie 2017, în parcarea Iulius Mall Suceava vor avea loc manifestările prilejuite de “Zilele Sucevei”, eveniment organizat anual de Primăria și Consiliul Local Suceava. Printre invitații din acest an se numără Gheorghe Zamfir, Nicolae Botgros împreună cu Orchestra “Lăutarii” din Chișinău, numeroși alți interpreți de muzică populară, precum și interpreți de de alte genuri muzicale, printre care trupa Bere Gratis, Oana Radu, Celia.

Programul manifestărilor a fost dat ieri publicității, iar evenimentul se va desfășura pe parcursul a patru zile, de joi, 22 iunie, până duminică, 25 iunie.

In prima zi de manifestări, începând cu ora 18:00, pe scena ce va fi amplasată în parcarea mall-ului sucevean vor urca Andy C, dar și tinere talente sucevene de la Scoala de Artă “Ion Irimescu” Suceava. Evenimentul va continua vineri, când pe scenă vor urca, tot începând cu ora 18:00, Soulman (saxofon), Unison Band – Alina Iosif, Bucovina Dance Studio, Nineka, Bere Gratis și Gheorghe Zamfir. Pentru ziua de sâmbătă manifestările vor începe la ora 14:00, când pe scenă va urca Fanfara “Bucovina” a Primăriei Municipiului Suceava, va urma deschiderea oficială a “Zilelor Sucevei”, dar și înmânarea Diplomelor de “Cetățean de Onoare” lui Nicolae Botgros și fostului director al sucursalei Suceava a Băncii Comerciale Române, economist inginer Dumitru Cucu. Tot sâmbătă vor fi sărbătorite, conform tradiției, mai multe cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. In încheierea manifestărilor programate pentru ziua de sâmbătă vor urca pe scenă artiștii: Nicolae Botgros împreună cu Orchestra “Lăutarii” din Chișinău, Ana Ilca Mureșan, Cristina ­Gheor­ghiu, Adriana Bucevschi, Andra Matei, Adelina Fulga, dar și mai mulți tineri interpreți de muzică populară suceveni.

Manifestările din cadrul “Zilelor Sucevei” se vor încheia duminică, atunci când, începând cu ora 16:00, pe scena din parcarea Iulius Mall vor urca Grupul Moldava, Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, Mirela Aanei, Doddy, Bucovina Dance Studio, Oana Radu și Celia. “Zilele Sucevei” se vor încheia cu un foc de artificii.

Contribuția municipiului Suceava la această manifestare, organizată în asociere cu Iulius Mall, constă în alocarea sumei de 150.000 lei și coordonarea manifestărilor ce se vor desfășura cu acest prilej. Iulius Mall, pe de altă parte, va contribui cu suma de 50.000 lei, asigurarea branșamentului electric în parcarea Iulius Mall Suceava și punerea la dispoziție a terenului aferent desfășurării evenimentului. (Alexandra IONICA)