O suceveancă luptă pentru drepturile copiilor români din Italia

Oana-Alina Poleacec, delegat al Consiliul Mondial Român – Italia, luptă pentru drepturile copiilor din Italia. In cadrul unei conferințe anuale, în Parlamentul României, care a avut loc zilele trecute, suceveanca din Mușenița, a dezvăluit problemele cu care se confruntă comunitatea românească din anumite zone din peninsula italică.

Oana-Alina Poleacec a prezentat proiectele și activitățile desfășurate în folosul comunității românești din Italia, atrăgând totodată atenția și cu privire la faptul că românii de pe teritoriul Italiei se simt uitați de către autoritățile din țară și că nu sunt sprijiniți suficient pentru a-și păstra intacte valorile identitare românești. “Sunt dascăl de profesie. În România am lucrat cu copiii, în Italia am avut ocazia să lucrăm și cu copiii, dar și cu adulții. Poate mai mult cu adulții, decât cu copiii. Lipsa educației se simte. Eu am venit aici cu speranță. Și am venit aici în ideea că sângele apă nu se face. Copiii noștri trebuie să știe unde își au rădăcinile! În cadrul asociației noastre lucrăm de mai bine de 15 ani cu români. Încercăm să găsim mereu soluții. Am cerut și anul trecut susținerea unui proiect care a fost aprobat de către bibliotecile din Italia, crearea unui raft cu cărți în limba română, pentru cei care sunt în peninsulă, pentru badante, pentru copii. Am reușit să dăm curs acestui proiect în șapte biblioteci din Roma, dar vă spun sincer nu am susținere din partea nimănui din țară. Nimeni… nu am primit nici un feedback”, a povestit Oana-Alina Poleacec. (Cristina RUȘTI)