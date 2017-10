O masina rasurnata si un stalp pus la pamant, in urma unui accident petrecut pe strada Gheorghe Doja din Suceava

Sambata, 14 octombrie 2017, in jurul orei 7.30, pe strada Gheroghe Doja din municipiul Suceava a avut loc un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita si a transportata la spital. Din motive neelucidate inca, un autoturism Toyota, a parasit partea carosabila, a culcat la pământ un stâlp din beton, a lovit o mașină parcată și a răsturnat-o, după care s-a oprit în al doilea stâlp. In urma impactului, o persoana a fost ranita si transportata la spital. Politistii de la circulatie au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauza producerii acestui accident.