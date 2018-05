Numărul deceselor depăşeşte cu mult numărul naşterilor în judeţul Suceava

De la începutul anului, s-a înregistrat un spor natural negativ, excepţie făcând zona Rădăuţiului. Datele privind mortalitatea infantilă constituie semnale de alarmă

Potrivit datelor statistice privind principalele fenomene demografice ale judeţului Su­ceava, date publicităţii de Direcţia de Sănătate Publică Suceava, în judeţ s-a înregistrat în intervalul ianuarie – aprilie 2018 un spor natural negativ, înregistrându-se mai multe decese decât naşteri. Doar în cursul lunii trecute, la nivelul judeţului nostru s-au născut 474 de copii şi s-au înregistrat 717 decese. De men­ţionat că doar în zona Rădăuţi s-a înregistrat un spor natural pozitiv, numărul naşterilor depă­şindu-l pe cel al deceselor. Indicativul mortalităţii infantile din judeţ continuă să fie peste media naţională, numărul deceselor la copii mai mici de un an fiind în continuare destul de mare. De la începutul anului, 18 copii s-au născut morţi, iar alţi 20 de bebeluşi au pierdut lupta cu viaţa înainte de a împlini vârsta de un an. In perioada ianuarie-aprilie 2018, la Spitalul Judeţean Suceava s-au născut cinci copii morţi, la care s-au adăugat şi şase decese în rândul copiilor cu vârsta de până la un an. Tot şase decese s-au înregistrat şi la Spitalul Municipal Fălticeni, în timp ce la Spitalul Municipal Rădăuţi au murit cinci nou-născuţi, iar patru s-au născut fără viaţă.

Printre principalele cauze ale deceselor în rândul nou-născuţilor se numără şi îngrijirea necorespunzătoare în familie. Copiii sunt ţinuţi în frig, sunt prost alimentaţi şi ajung uneori prea târziu la medic. Alt motiv pentru mortalitatea ridicată este şi prematuritatea. În ultimii ani, tot mai mulţi copii se nasc înainte de termen, ceea ce face ca şansele lor de supravieţuire să fie scăzute. Vinovate pentru moartea celor mici sunt şi anomaliile congenitale, afecţiunile apărute în perioada perinatală, bolile aparatului respirator, cele infecţioase, dar şi accidentele. (Cristina RUSTI)