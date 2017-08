In timp ce multe unități de învățământ de la oraș funcționează fără autorizații, Scoala din Drăgușeni are și aviz ISU și autorizație DSP

Toate unitățile de învățământ din comună au fost renovate și așteaptă elevii pentru un nou an școlar. Printre prioritățile primarului Vasile Lică Cepoi se află și finalizarea lucrărilor de apă și canal, săptămâna viitoare urmând să se anunțe firma câștigătoare a licitației în vederea efectuării a 14,5 kilometri de rețea de canalizare

Peste două săptămâni va începe anul școlar 2017-2018, iar unitățile de învățământ din comuna Drăgușeni sunt gata să-și primească elevii. “Toți copiii din comună așteaptă cu nerăbdare începerea unui nou an școlar, iar noi ne mândrim că am terminat la timp toate lucrările de igienizare și renovare a unităților de învățământ. Vreau să menționez că școala mare din Drăgușeni are atât autorizație sanitară de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică, cât și aviz de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Scoala are grupuri sanitare, apă curentă, centrală termică, oferim toate condițiile copiilor și cadrelor didactice pentru a derula un proces de învățământ de calitate. Pentru a obține rezultate bune la învățătură, elevii trebuie să se simtă în siguranță când vin la școală. Nu poți să înveți când ai impresia că un perete se dărâmă peste tine sau geamurile sunt sparte și în clasă bate vântul. Copiii sunt primii care au nevoie de atenția și grija noastră. Am încercat să renovez fiecare unitate de învățământ, fie că am făcut-o cu fonduri proprii, de la Guvern sau de la Banca Mondială”, a explicat primarul comunei Drăgușeni, Vasile Lică Cepoi. Tot pentru copiii din comună s-a construit și s-a utilat un loc de joacă ­mo­dern, unde, după cum a relatat primarul Cepoi, mulți s-au jucat în perioada vacanței de vară.

Comuna se mândrește cu rețeaua de apă și de canalizare, care mereu se extinde, iar în viitorul apropiat toate locuințele vor fi racordate la rețea. “In cursul acestei săptămâni vom anunța firma câștigătoare a licitației. S-au depus multe oferte, iar în zilele următoare vom ști cine va construi cei 14,5 kilometri de rețea de apă și canalizare. Mai vreau să completez că cea mai mare realizare, cu impact important în comună, este proiectul de asfaltare a drumului comunal Drăgușeni – Gara Leu, proiect ce s-a finalizat săptămâna trecută. Am asfaltat șase kilometri de drum și mă bucur că am reușit să încheiem lucrările”, a completat primarul Vasile Lică Cepoi.

Tot în ultima perioadă s-au finalizat și lucrările la podul rutier din beton armat construit peste râul Moldova, drumul comunal Drăgușeni-Broșteni este modernizat. Sediul Căminului Cultural Drăgușeni a fost renovat complet, clădirea fiind consolidată și modernizată și s-a renovat și scena din parcul comunal. Acolo se organizează, an de an, spectacolele prilejuite de ziua comunei. Chiar dacă această Primărie din mediul rural nu are un buget foarte consistent, din fondurile proprii a fost alocată suma necesară înființării unei farmacii, a unui centru fito-sanitar și pentru renovarea dispensarului uman, lucrări care, după cum reiese din declarațiile primarului Cepoi, sunt în plină desfășurare.

Locuitorii Drăgușeniului, majoritatea creștini ortodocși de rit vechi, sunt printre puținii din județ care încă păstrează obiceiurile vechi de aproape 150 de ani. Tocmai din acest motiv, administrația locală a sprijinit financiar bisericile din comună, iar pe viitor se dorește chiar înființarea Muzeului Satului și a unui ansamblu folcloric local și din aceste motive continuă dezvoltarea programelor culturale “Ziua satului” și “Obiceiuri de iarnă”. Se are în vedere și înființarea unui centru de informare și orientare a cetățenilor în scopul accesării de fonduri europene. Consiliul Local al comunei Drăgușeni a alocat fonduri atât pentru restaurarea bisericilor din comună, cât și pentru renovarea clopotnițelor. Au fost construite totodată și troițe în satele comunei Dragușeni, iar în curând vor începe lucrările de reabilitare a corpului de clădire în care se află Biblioteca și dotarea acesteia cu volume noi și cu calculatoare. “Când scopul principal este modernizarea comunei, când există bună credință, pasiune, când există voința de a reuși, rezultatul se concretizează într-o mulțime de realizări făcute de oameni și pentru oameni. Oamenii au înțeles că trebuie să ne ajute și să ne sprijine proiectele, pentru că în final toți ne bucurăm de roadele muncii noastre”, a menționat primarul Vasile Lică Cepoi.

Am mai aflat că în comuna Drăgușeni se lucrează la extinderea rețelei de trotuare pietonale pe tot traseul E85 pe ambele părți, cât și la amenajarea albiei râului Moldova pe o distanță de cinci kilometri în aval și amonte de pod. “Ne dorim să putem ajuta și mai mult vârstnicii și copiii și ne gândim chiar la un program pentru a răsplăti rezultatele bune obținute la învățătură, dar suntem mândri că pe 11 septembrie, când clopoțelul va anunța deschiderea anului școlar 2017-2018, copiii vor avea școli curate”, a încheiat Vasile Lică Cepoi, primarul comunei Drăgușeni. (Cristina RUSTI)