Fostul procuror Dîmbu a depus apel în dosarul în care a fost condamnat comisarul șef Vasile Gabor

Dumitru Dîmbu, în calitate de persoană interesată, a depus apel în dosarul în care a fost condamnat comisarul șef Vasile Gabor la un an și 10 luni de închisoare cu suspendare. Fostul polițist a ajuns la o înțelegere cu procurorii DNA, prin care practic își recunoștea vina. Cum această condamnare îi cam încurcă socotelile lui Dîmbu, fostul procuror șef din cadrul Secției de Urmăriri Penale a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a depus el apel împotriva deciziei luate de judecătorii suceveni

La începutul acestei luni, la data de 5 iulie 2017, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe comisarul șef Vasile Gabor, fostul șef al Serviciului arme, muniții, substanțe toxice din cadrul IPJ Suceava, la un an și 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere sub aspectul comiterii infracțiunii de „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”. Vasile Gabor a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție, acord admis de Tribunalul Suceava. Practic, comisarul șef Vasile Gabor și-a recunoscut fapta comisă.

Interesant este faptul că la doar două zile de la decizia luată de judecătorii suceveni, fostul procuror Dumitru Dîmbu (foto) a depus apel în calitate de persoană interesată. Deși a ajuns la o înțelegere cu procurorii DNA, la o săptămână distanță, Vasile Gabor a depus și el apel asupra decizie luate de Tribunalul Suceava.

„În intervalul 11 – 18 februarie 2014, inculpatul Gabor Vasile, în calitate de șef al Serviciului arme, muniții, substanțe toxice din cadrul IPJ Suceava și-a încălcat atribuțiile de serviciu și, prin nerespectarea dispozițiilor legale, a dispus prelungirea unui permis cu privire la o armă neletală, supusă autorizării, pe care o persoană o deținea fără drept la momentul formulării cererii. Prin această conduită, inculpatul a adus o vătămare a intereselor legitime ale Ministerului Aface­rilor Interne, organ de specialitate al Admi­nistrației Publice Centrale cu personalitate juridică, însărcinat cu punerea în aplicare și respectarea prevederilor legale, furnizându-i în același timp persoanei respective un folos necuvenit”, au arătat procurorii DNA Suceava.

Concret, afaceriștii Lili Bobu și Alexandru Maiorescu, deținători de arme de foc, au uitat să-și prelungească în termenul legal permisele de port-armă, care expiraseră de mai bine de o lună. Când și-au dat seama de situație, au apelat la prietenul lor, procurorul șef Dumitru Dîmbu. Acesta l-a contactat pe șeful Serviciului Arme și Muniții de la IPJ Suceava, Vasile Gabor, rugându-l să-i ierte și să le prelungească permisele. Răspunsul primit a fost că s-au întocmit în cauză dosare penale care au plecat deja de la IPJ către Parchetul Judecătoriei Suceava. In această situație, pentru a rezolva cazul, Dîmbu a cerut, prin adresă oficială, preluarea tuturor dosarelor de acest tip de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a dispune procedural în încercarea de a-și ajuta prietenii. In acest fel, au ajuns la Dîmbu șapte astfel de dosare. La percheziții, dosarele respective au fost găsite pe biroul acestuia. (Dănuț ZUZEAC)