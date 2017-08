Chirurgii de la Spitalul Bethesda au operat cu succes un pacient cu hernie gigant inghinoscrotală

Pacientul este un bărbat în vârstă de 79 de ani din localitatea Forăști.“A fost pentru prima oară când am văzut așa ceva în viața mea”, a declarat chirurgul Stefan Pușcașu, managerul Spitalului Bethesda u din echipa medicală a mai făcut parte și noul chirurg al spitalului, Adrian Radu, alături de anestezistul Dorin Stănescu

O echipă de chirurgi din cadrul Spitalului privat Bethesda, formată din chirurgii Stefan Pușcașu și Adrian Radu, asistați de anestezistul Dorin Stănescu, a operat primul caz, de când funcționează această unitate spitalicească în Suceava, mai exact de 12 ani, de hernie gigant inghinoscrotală cu pierderea dreptului de domiciliu.

Pacientul, un bărbat în vârstă de 79 de ani, din localitatea suceveană Forăști, se simte bine și probabil duminică sau luni va fi externat. Inițial, acesta s-a prezentat la departamentul de Chirurgie din cadrul Policlinicii Bethesda, unde a fost consultat de medicul chirurg Adrian Radu. Decizia intervenției chirurgicale s-a luat doar după o evaluare atentă a cazului, analizându-se atât riscurile, cât și avantajele operației pentru pacient. “A fost pentru prima oară când am văzut așa ceva în viața mea. Riscurile operației erau mari, dar am avut câteva argumente pentru operație, și anume pacientul avea un status medical bun, iar hernia gigant îi afecta aparatul urinar și locomotor, deci calitatea vieții. Când s-a reintrodus în abdomen conținutul herniar, riscul major era ca pacientul să prezinte deficiențe respiratorii, dar din fericire totul a decurs foarte bine. Vârsta bolnavului prezenta un oarecare risc, dar împreună cu colegii mei, medicul chirurg Radu Adrian și anestezistul Dorin Stănescu, care au fost de acord să mă asiste, am reușit să evităm atât probleme ale aparatului circulator, cât și ale celui respirator. Evoluția post-operatorie este una foarte bună, ceea ce înseamnă că în următoarele zile pacientul va fi externat. In 12 ani de când există Spitalul Bethesda, s-au operat multe cazuri mai deosebite, dar acesta este singurul care m-a impresionat prin volum”, ne-a explicat managerul acestei unități spitalicești, chirurgul Stefan Pușcașu.

Se pare că pacientul nu prea a trecut pragul medicului de familie în ultimii ani, dacă facem referire la faptul că boala a avut evoluție lentă în ultimii 15 ani. Cu un extraordinar simț al umorului, Olimpi Antonov din Forăști a povestit că toată viața a fost un om mai lent și nu a găsit de cuviință să se grăbească acum să ajungă la medic. “Nu m-am grăbit niciodată în viața mea. Tot timpul am fost obișnuit să amân lucrurile. Si iute așa au trecut 15 ani până să vin la medic. M-au convins vecinii și nevasta, că mă mișcam greu, nu puteam să mă aplec, mă încurca rău. Am muncit greu toată viața, am fost săpător, făceam diguri și poate așa m-am îmbolnăvit. Când în sfârșit m-am hotărât să vin la spital, i-am zis domnului doctor că dacă mă operează rămân, dacă nu, să-mi spună, că pierd autobuzul. Vecinii mi-au spus să vin aici, că până seara mă operează și scap și așa a fost”, a povestit zâmbind Olimpi Antonov.

Chirurgul Stefan Pușcașu a atras atenția, cu această ocazie, că herniile trebuie operate în faze incipiente, deoarece cu cât se măresc în volum, cu atât riscurile unei intervenții chirurgicale sunt mai mari. (Cristina RUSTI)