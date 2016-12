Avocatul sucevean Ioan Bulboacă, condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru trafic de influență

Condamnarea pronunțată de Curtea de Apel Suceava este cu suspendare, pentru că inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Bulboacă trebuie să execute pe o perioadă de 60 de zile o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria municipiului Suceava sau la DGASPC. Fapta pentru care a fost condamnat a fost săvârșită în anii 2010 – 2011. Atunci, avocatul Ioan Bulboacă ar fi promis să ajute o firmă din Polonia în relația cu Direcția de Finanțe Suceava

Zilele trecute, Curtea de Apel Suceava a postat pe propriul portal informația că Ioan Bulboacă a fost condamnat de această instanță la un an și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Abia după aceea s-a aflat că este vorba despre avocatul Ioan Bulboacă, membru al Baroului Suceava. Acesta și-a recunoscut vinovăția chiar în fața procurorilor și de aceea cazul său a fost judecat discret șI rapid, iar executarea pedepsei a fost suspendată pe un termen de încercare de doi ani, perioadă în care condamnatul trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată la Primărie sau DGASPC Suceava. Potrivit Portalului Curții de Apel Suceava, în baza art. 485, alin. 1, lit. a Cod Procedură Penală, instanța a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 21.11.2016 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava și inculpatul Ioan Bulboacă. Instanța îl condamnă pe inculpat la pedeapsa de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291, alin. 1 raportat la art. 308 Cod Penal și art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod Penal. Conform art.91 Cod Penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe perioada termenului de încercare de 2 ani, stabilit în baza art. 92, alin. 1 Cod Penal și calculat cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Potrivit art.93, alin.1 Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere, Ioan Bulboacă trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava la datele fixate; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93, alin. 2 Cod Penal, Ioan Bulboacă trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Suceava.

În baza dispozițiilor art. 93, alin.3 Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Municipiului Suceava sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava (instituția în care urmează a se presta munca urmând a fi stabilită de Serviciul de Probațiune Suceava), pe o perioadă de 60 zile, în afara orelor de program, precum și în zilele nelucrătoare, afară de cazul în care, datorită stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

Instanța atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

De asemenea, se menține măsura preventivă a controlului judiciar instituită în sarcina lui Ioan Bulboacă prin Ordonanța nr. 52/P/2016 din 6.10.2016 a DNA – Serviciul Teritorial Suceava și îl obligă pe acesta să plătească statului suma de 1.200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Sentința este dată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Colegii de breaslă ai avocatului sucevean știu foarte puține ori, din sentiment de solidaritate, nu doresc să dea amănunte despre colegul Ioan Bulboacă. Tot ce am putut afla este că Baroul Suceava urmează să se pronunțe în ceea ce îl privește, potrivit statutului. Cât privește faptele pentru care și-a dat acordul de recunoaștere a vinovăției, acestea ar avea, potrivit unor surse, legătură cu o înțelegere pe care Bulboacă a avut-o cu o firmă din Polonia, traficul de influență pe care l-a promovat fiind făcut în anii 2010 – 2011, cel mai probabil înspre lucrători ai Direcției județene de Finanțe. (N.R.)