A fost adoptată Legea inițiată de deputatul Ioan Balan prin care radarele poliției trebuie montate doar în mașini inscripționate și presemnalizate

„Este o lege multașteptată, care va instaura normalitatea în privința amplasării aparatelor radar pe autospeciale cu însemnele distinctive al Poliției Rutiere, precum și cu privire la purtarea uniformei de către ofițerii care aplică sancțiunile contravenționale”, a declarat deputatul PNL de Suceava Ioan Balan. Conform legii, prezența mașinilor de poliție cu radar trebuie presemnalizată prin panouri cu 500 – 2.000 de metri înainte. Pe lângă faptul că mașinile de poliție trebuie să fie inscripționate cu însemnele Poliției Române, acestea trebuie să fie poziționate vizibil. Dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de zece metri de mașina de poliție

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, joi, un proiect de lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de Guvern nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care prevede, printre altele, că prezența mașinilor de poliție cu radar trebuie presemnalizată prin panouri cu 500 – 2.000 de metri înainte. Proiectul a fost adoptat cu 226 voturi ”pentru”, 26 de voturi ”împotrivă” și 5 abțineri. Potrivit modificărilor adoptate de comisiile parlamentare, “mașinile de poliție cu radar sau polițistul cu radar de tip pistol trebuie presemnalizați cu un panou afișat cu 500-2.000 de metri înainte pe sensul de mers, dar nu mai mult de 1.000 de metri în localitate și 4.000 de metri în afara localităților față de radar”.

De asemenea, panoul care atenționează existența unui radar se montează de către administratorul drumului, la solicitarea polițistului.

Pe lângă faptul că mașinile de poliție trebuie să fie inscripționate cu însemnele Poliției Române, potrivit unei completări aduse amendamentului, acestea trebuie să fie poziționate vizibil.

Tot comisiile au decis că dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de zece metri de mașina de poliție.

Deputatul PNL Ioan Balan, inițiator al propunerii de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, salută adoptarea de către Camera ­De­putaților a unor măsuri care să impulsioneze politicile preventive în circulația pe drumurile publice din România și să aducă mai mult respect pentru ofițerii de poliție:

”Camera Deputaților a adoptat joi, în calitate de camera decizională, modificările propuse de mine și colegul meu Florin Roman, deputat PNL de Alba, la O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice din România. Este o lege mult așteptată, care va instaura normalitatea în privința amplasării apa­ratelor radar pe autospeciale cu însemnele distinctive al Poliției rutiere, precum și cu privire la purtarea uniformei de către ofițerii care aplică sancțiunile contravenționale. Legea s-a dezbătut aproape un an de zile, atât în Parlament, cât și în spațiul public și trebuie să recunosc că am fost foarte atent, mai ales la cei care au formulat critici cu privire la acest proiect. Cert este că presiunile pe care le-au făcut în ultimii ani superiorii asupra ofițerilor de la Poliția rutieră, ca să stea ascunși în tufișuri cu aparatele radare ca să-i sancționeze pe șoferi nu a avut nicio eficiență cu privire la scăderea numărului de accidente rutiere. Până și Ministerul Afacerilor Interne a recunoscut faptul că principalele cauze ale accidentelor rutiere produse în România sunt: infrastructura rutieră proastă, oboseala sau consumul de alcool, starea tehnică a mașinilor vechi și abia în cele din urmă viteza. O lege nu poate să urmărească exclusiv sancționarea! O lege trebuie să conducă la conformarea voluntară a celor vizați și, numai pe cale de excepție, la sancționarea celor care încalcă norma. Am toată convingerea că această lege va aduce cel puțin două mari beneficii în România. În primul rând, se va reinstaura respectul cetățeanului față de ofițerul de poliție de la rutieră, care nu va mai fi nevoit să stea ascuns pentru a aplica sancțiuni. În al doilea rând, instalarea dispozitivelor destinate măsurării vitezei numai pe autovehicule ce poartă însemnele distinctive ale Poliției rutiere, va determina conducătorii auto să respecte regimul de viteză pe tronsoanele de drum pe care circulă. Si în cadrul dezbaterilor parlamentare am dat exemplul concret din Comuna Poiana Stampei, unde pe DN 17 s-a instalat o machetă care imită o autospecială de poliție în mărime naturală și, de la instalarea acesteia, nu s-a mai înregistrat niciun accident rutier cu victime, deși porțiunea de drum era recunoscută pentru numărul mare accidente grave. Soferii se tem de sancțiuni, iar dacă știu că vor fi amendați, atunci ­res­pectă regulile de circulație. Am speranța că ofițerii de poliție vor profita de aceste modificări ale legislației rutiere și vor profita pentru a pune mai mult accent pe politicile de prevenție în circulația autovehiculelor pe drumurile publice”, a declarat ieri deputatul PNL Suceava Ioan Balan. (C.A.)