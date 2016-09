29 de nou-născuți au murit de la începutul acestui an la Spitalul Județean

36 de nou-născuți au murit, iar 19 s-au născut morți, de la începutul acestui an, în tot județul. Medicii menționează că principalele cauze care duc la mortalitate infantilă sunt condițiile nefavorabile din familie. In nicio statistică nu prea apar infecțiile intraspitalicești drept cauză de deces, iar în statistica întocmită de DSP apar doar doua cazuri de deces, de la începutul acestui an, mai exact în luna februarie, care ar putea avea ca motiv contractarea unei infecții nosocomiale

Potrivit datelor statistice date publicității de Direcția de Sănătate Publică Suceava, în județ, de la începutul acestui an, s-au înregistrat 36 de decese în primele zile de la naștere, iar 19 nou-născuți au venit pe lume morți. Dintre aceste decese, 29 au fost înregistrate la Spitalul Județean Suceava, fiind vorba despre 17 copiii născuți cu o greutate de până la 1.000 de grame, la care s-au adăugat alți cinci care cântăreau la naștere între 1.000 și 1.500 de grame. Conducerea Spitalului Județean, cât și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava s-au arătat îngrijorați de indicativul mortalității infantile din județ, chiar dacă acesta este sub media națională, numărul deceselor la copii mai mici de un an continuând să fie, în schimb, destul de mare.

Printre principalele cauze de deces în rândul nou-născuților la Suceava se numără, după cum susțin medicii suceveni, și chiar conducerea Spitalului Județean Suceava, îngrijirea necorespun­zătoare în familie. “Copiii sunt ținuți în frig, sunt prost alimentați și ajung uneori prea târziu la medic”, susțin cadrele medicale. Alt motiv pentru mortalitatea ridicată este și prematuritatea. În ultimii ani, tot mai mulți copii se nasc înainte de termen, ceea ce face ca șansele lor de supraviețuire să fie scăzute. Vinovate pentru moartea celor mici sunt și anomaliile congenitale, afecțiunile apărute în perioada prenatală, bolile aparatului respirator, cele infecțioase, dar și accidentele.

In statisticile de specialitate se pare că nu prea apar, drept cauze ale mortalității infantile, infecțiile intraspitalicești. In ultimele date furnizate de DSP Suceava apar doar două cazuri de deces, de la începutul acestui an, care ar putea avea ca motiv contractarea unei infecții intraspitalicești. Din păcate, însă, vedem din ce în ce mai mulți părinți cărora copiii le mor în brațe tocmai din acest motiv, iar unii medici aleg să trateze infecțiile luate din spital cu lipsă de comunicare, lipsă de informare, lipsă de asumare și chiar indiferență. Infecțiile intraspitalicești din spitalele sucevene sunt o problemă veche, dar mai actuală ca niciodată. Principalele cauze identificate de specialiști sunt folosirea irațională a antibioticelor și teama de a scoate gunoiul de sub preș și de a lua măsuri. Se pare că aceste infecții care duc la un procent atât de mare al mortalității infantile nu sunt raportate pentru că procentele mai mari sunt văzute ca indicator prost în management și, ca urmare, spitalul ar fi penalizat. În aceste condiții, conducerea face presiuni în așa fel încât aceste infecții să nu fie raportate corect. România detine un record nedorit la morta­litatea infantilă, aflându-se pe primul loc in Europa.

Propagarea infecțiilor intraspitalicești în cadrul Maternității din Spitalul Județean este pusă și pe seama unei părți din personalul mediu, care, după cum reiese atât din declarațiile mamelor care au trecut pragul acestei secții, cât și din afirmațiile conducerii secției de Obstetrică-Ginecologie, dau dovadă de grave probleme de igienă. “Sunt infirmiere care nu știu să se spele pe mâini și îngrijitoare care dau cu mopul cum vor și când vor”, a declarat medicul Cristian Irimie, șeful secției de Obstetrică-Ginecologie. Din lipsa personalului suficient, dar mai ales a repartizării defectuoase a acestuia, infirmiera din sectoarele de nou-născuți nu are timpul suficient pentru a spăla regulat chiuvetele în care se îmbăiază copiii. Doctorii, deși cunosc situația, o ignoră conștient, impunând ore fixe pentru baie și vizite, chiar dacă mamele reclamă în mod regulat situația. (Cristina RUSTI)