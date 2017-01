1.878 de persoane au plătit taxele și impozitele locale în primele patru zile de încasări, la Primăria Suceava

Comparativ cu anul trecut, încasările de la începutul lui 2017 sunt mult mai mici. In primele patru zile ale anului trecut încasările erau de 1.148.443 lei, în timp ce anul acesta sunt de doar puțin peste 700.000 lei. Persoanele care vor plăti până pe 31 martie vor beneficia de o redu­cere de 10% a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport. Taxa de salubrizare rămâne 5 lei/lună pentru persoane fizice și 6 lei/lună pentru persoane juridice

In primele patru zile din 2017 în care s-au încasat taxe și impozite locale, la Primăria Suceava s-au încasat 700.943 lei. Comparativ cu anul trecut, încasările de la începutul lui 2017 sunt mult mai mici, în primele patru zile ale anului trecut încasările fiind de 1.148.443 lei. Anul acesta au decis să își plătească taxele și impozitele încă din primele zile ale anului 1.878 de persoane, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut numărul de persoane care au efectuat plata taxelor și impozitelor locale a fost de 3.366 de persoane. Dacă toți cetățenii ar fi achitat sumele restante la impozitele locale din anii trecuți, Primăria ar avea în cont 78.383.019 lei, bani cu care ar putea pune în aplicare multe proiecte care în acest moment nu au finanțare. Din cele peste 78 de milioane pe care Primăria îi are de încasat de la cetățeni, 11.407.865 lei reprezintă amenzi. Co­lectarea taxelor și impozitelor afe­rente anului în curs a început, la Primăria Suceava, pe 5 ianuarie 2017. “Sperăm că vremea este de vină pentru încasările atât de reduse de la începutul acestui an și că, odată ce vremea se va îmbunătăți, cetățenii vor veni la ghișeele Primăriei pentru a achita taxele pentru acest an. Lucrările din municipiu se fac și în funcție de încasările bugetare, de aceea, cu cât încasările de taxe și impozite sunt mai mari, cu atât vom reuși să realizăm mai multe lucrări în municipiu”, a transmis ieri viceprimarul Lucian Harșovschi. Suceava s-a aflat până luni seară sub avertizare meteorologică de viscol. Vi­ce­­primarul Harșovschi a ținut să le reamintească sucevenilor că persoanele care vor plăti până pe 31 martie vor beneficia de o reducere de 10% a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de trans­port. Taxa de salubrizare rămâne 5 lei/lună pentru persoane fizice și 6 lei/lună pentru persoane juridice. Execuția bugetară a anului 2016 a fost de doar 61%. (Alexandra IONICA)