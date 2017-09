Liderul Cartel ALFA: Legea va prevedea in mod expres si imperativ ca angajatorii sunt obligati sa creasca cu 20% salariile brute

Presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu (foto), a declarat miercuri, la finalul intalnirii pe care sindicalistii au avut-o la Palatul Victoria cu vicepremierul Marcel Ciolacu si cu ministrii Muncii, Sanatatii, Finantelor si Justitiei, ca Guvernul s-a razgandit in ceea ce priveste transferul contributiilor catre angajat, astfel ca acestea nu se vor mai face complet, ci partial, scrie News.ro. Calculele sindicalistilor arata ca masura va avea impact asupra salariilor nete si pana cand nu vor avea un draft de lege nu renunta la proteste.

“Se doreste transferarea unor parti de contributii de la angajator la angajat conform celor discutate, care ramane sa le vedem efectiv in urmatoarele zile intr-un document oficial. Ceea ce s-a specificat este ca fondurile speciale – somaj, fondul de risc profesional, fondul de garantare al salariilor, concedii medicale, inclusiv obligatiile angajatorului pentru conditii de munca deosebite si speciale – vor ramane in continuare in sarcina angajatorului. Deci din totalul obligatiilor sale vor fi transferate aproximativ numai 20% din cele 22,7 contributii pentru conditii normale sau se adauga cinci puncte procentuale pentru deosebite si zece puncte procentuale pentru speciale”, a afirmat Hossu.

In acelasi timp, el a aratat ca, potrivit precizarilor ministrului Justitiei, “fara sa se prejudicieze problema dreptului de proprietate, legea va prevedea in mod expres si imperativ faptul ca angajatorii sunt obligati sa creasca cu 20% nivelul salariilor brute la care se vor aplica noile contributii sociale de 35% pentru angajat si la restul cele 10% impozit pe salariu”.

In conditiile respective, cresc salariile nete si in sectorul economic privat, mixt sau de stat cu aproximativ 8% in structura data, a mai sustinut liderul sindical.

“In acelasi timp s-a convenit, cel putin aparent, e convenit cu sectorul bugetar ca de fapt in 153, legea de salarizare bugetara, cresterea de 25% prevazuta pentru 1 ianuarie 2018 include si transferul de taxe sociale. Deci, practic, sectorul bugetar va vedea majorarea de 25% din care se vor scadea taxele sociale – 20% pentru angajator, deci vor avea o crestere pe net de aproximativ 5%. Problema noastra era, pe de o parte, ca era prea mica la sectorul bugetar, dar ca, in acelasi timp, era o cresetere negativa pe net nu pe brut. A ramas sa se studieze impactul legat de repartizarea pe brut in salarii a noilor cresteri pentru ca ne vom apropia foarte mult ca salarii brute care se raporteaza la nivelul statistcii europene de salariile din Grecia, Portugalia, ceea ce va crea o imagine relativ defavorabila, desi pe net cresterile nu sunt la nivelul respectiv”, a adaugat Hossu.

La randul sau, presedintesle BNS, Dumitru Costin, a spus ca nu va mai face nicio declaratie publica fara sa aiba in fata un document asumat public de Guvernul Tudose, precizand ca i-a intrebat pe reprezentantii Executivului despre asumarea unui eventual esec al transferului contributiilor in sarcina angajatilor. El a afirmat ca asteapta un raspuns public in acest sens.

“In situatia unui esec al unui astfel de demers, ca si consecinte, cine isi va asuma din punct de vedere politic consecintele si cine va plati pentru asta. Ce am mai avut astazi ca si certitudine este teza conform careia odata cu aparitia acestui nou mecanism prin care doar salariatul va fi cel care va contribui la pensii si la sanatate, vor creste incasarile Ministerului de Finante la bugetul asigurarilor sociale. In traducere libera, asta inseamna ca odata cu mutarea contributiilor in brut, creste brutul si acel procent aplicat cumulat – pensie plus sanatate, ca si contributie, aplicat la brutul majorat cu mutarea contributiilor, va genera mai multe venituri”, a spus Costin.

Liderul sindical a aratat ca a luat act de faptul ca de la 1 ianuarie se propune printre altele, in afara mutarilor de contributii, si o crestere a nivelului de contributii pe care le va plati fiecare salariat.

“Noi am spus asta, in urma cu doua zile, am fost luati in baza. Astept acum sa vad in scris cum vor creste veniturile la bugetul asigurarilor sociale”, a mai spus liderul BNS.

