Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istoria moderna. Ce avere are

Jeff Bezos a devenit in mod oficial cel mai bogat om din istoria moderna, cu o avere de 150 de miliarde de dolari, in termeni ajustati la inflatie, in ziua evenimentului comercial Amazon Prime Day.

Amazon Prime Day este un eveniment de cumparaturi online la nivel global, destinat membrilor prime ai Amazon, relateaza MarketWatch.

Fondatorul si directorul general al Amazon era deja cel mai bogat om din lume, la cursul actual al dolarului, inaintea lui Bill Gates, aflat pe locul al doilea in indicele Bloomberg al miliardarilor.

Gates, co-fondator al Microsoft, a avut pentru scurt timp o avere de 100 de miliarde de dolari in 1999, respectiv de 149 de miliarde de dolari in termeni ajustati la inflatie, potrivit Bloomberg.

Averea neta a lui Bezos a depasit luni 150 de miliarde de dolari. Gates se afla pe locul al doilea in topul miliardarilor, cu 95 de miliarde de dolari, urmat de Warren Buffett pe pozitia a treia, cu o avere de 82,6 miliarde de dolari.

Ziua de luni a fost prima a evenimentului anual Amazon Prime Day, care dureaza 36 de ore si care include si o componenta de comert traditional, prin intermediul magazinelor Whole Foods.

Potrivit estimarilor realizate de Coresight, Amazon va inregistra in Prime Day vanzari de 3,4 miliarde de dolari la nivel global, cu 40% mai mult fata de anul trecut. Amazon nu dezvaluie date referitoare la acest eveniment.

Imperiul lui Bezos se intinde dincolo de Amazon si Whole Foods. In afara de preluarea Whole Foods pentru 13,7 miliarde de dolari, Amazon a facut si alte achizitii, cum ar fi retailerul online de incaltaminte Zappos si site-ul de streaming video Twitch.

Miliardarul mai detine Bezos Expeditions, care administreaza investitiile de capital ale acestuia, cum ar fi cele in actiuni Twitter, Workday, Business Insider si Stack Overflow. Bezos a mai investit un milion de dolari in actiuni Google in 1998, iar compania sa privata Nash Holdings a cumparat Washington Post in august 2013, pentru 250 de milioane de dolari.