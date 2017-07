Fondul Suveran de Investitii va fi gestionat de Ministerul de Finante. Guvernul va cere parerea Comisiei Europene

Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi gestionat de Ministerul de Finante, iar ministerele care au administrat pana acum companiile din cadrul fondului vor pastra anumite competente legate de coordonare, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu.

“Prin programul de guvernare, unul din obiectivele strategice este fondul suveran de investitii, important pentru dezvoltarea economica a Romaniei, care va fi un motor economic de dezvoltare.

Din punctul meu de vedere, toate companiile, nu doar din domeniul energiei, pentru ca vorbim de un fond de investitii la nivel general, toate companiile care sunt pe profit, care au capitalizare puternica din orice domeniu, ar trebui sa fie in acest fond, aceasta in functie de comunicarea pe care o vom avea cu Comisia Europeana si in functie de deciziile privind competitia, sa nu cream probleme”, a spus ministrul, luni, la conferinta Focus Energetic.

El a aratat ca in sedinta de guvern de vineri s-a prezentat acest fond in prima lectura, urmand ca Executivul sa ceara punctul de vedere al Comisiei Europene cu privire la acest proiect.

“Fondul suveran, pentru ca este un fond de investitii, trebuie sa fie la Ministerul de Finante, pentru ca Ministerul de Finante trebuie sa gestioneze acesti bani. In general, toate activele, tot patrimoniul statului roman se gestioneaza de Ministerul de Finante, ca urmare ar trebui sa fie la Ministerul de Finante”, a raspuns Petcu, intrebat cine va gestiona fondul.

Totodata, acesta a aratat ca ministerele de resort vor continua sa aiba anumite competente in coordonarea companiilor.

“Ar putea sa existe o mica fractura de colaborare si de comunicare intre ministerele de linie si companiile care vor fi la fondul suveran. (…) Am avut o discutie cu domnul Tudose cand era ministrul al Economiei despre legatura care ar trebui sa existe intre ministerele noastre si companiile care vor face parte din fond si am stabilit ca, prin hotararea de guvern care se va elabora ulterior Legii pentru organizarea si functionarea fondului, aceste ministere trebuie sa-si pastreze anumite competente asupra companiilor legate de coordonare, modul de cooperare, lucruri care vor fi stabilite in cadrul unei comisii tehnice de specialitate.

Dar vom pastra in continuare aceste legaturi intre ministerele de linie si companiile care au apartinut acestor ministere si se vor duce catre fondul suveran”, a sustinut Petcu.

Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) va fi concretizat pana in septembrie in proiect de lege si trimis spre Parlament, a anuntat, vineri, premierul Mihai Tudose.

La randul sau, ministrul Economiei, Mihai Fifor, a spus ca FSDI este “elementul central” al Programului de guvernare 2017 – 2020.

“Acest fond este o masura de stimulare economica prin care, in urma atragerii de capital din piata financiara interna si internationala, vor putea fi constituite surse de finantare pentru proiecte de investitii profitabile si sustenabile, ce vor antrena un efect de multiplicare in economie, conducand la dezvoltare, in paralel cu cresterea veniturilor bugetare. Ideea crearii Fondului Suveran de Investitii a fost agreata si de institutiile europene si internationale”, a aratat Fifor.

Potrivit acestuia, FSDI va avea forma unei societati pe actiuni cu unic actionar – statul roman, pe intreaga durata de functionare.

“Scopul Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii este sa finanteze din surse proprii si din fonduri atrase proiecte de investitii rentabile si sustenabile in diverse sectoare economice.

Finantarea se face din venituri obtinute din dividende incasate de la societatile din portofoliul acestuia, din cele rezultate din operatiuni cu instrumente financiare proprii si din cele emise de alte entitati, din venituri din vanzarea de pachete de actiuni din portofoliu, din imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligatiuni si din alte surse”, a precizat Fifor.

