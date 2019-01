Volkswagen ramane cel mai mare constructor auto mondial, devansand Toyota si Renault-Nissan

Constructorul auto japonez Toyota Motor Corporation a anuntat miercuri ca anul trecut a vandut 10,59 milioane de vehicule la nivel mondial, mai putin decat cele 10,83 milioane vehicule livrate de rivalul german Volkswagen.

Separat, constructorul japonez Nissan Motor Company a informat ca vanzarile sale globale s-au cifrat anul trecut la 5,65 milioane vehicule, in timp ce partenerul francez Renault SA a comercializat 3,9 milioane vehicule la nivel global iar un alt producator auto japonez, Mitsubishi Motors Corporation, controlat in proportie de 34% de Nissan, a vandut 1,2 milioane vehicule. Conform acestor cifre, alianta a vandut 10,75 milioane vehicule, insa acest numar nu a fost confirmat inca in mod oficial, transmite Bloomberg.

Toate aceste cifre publicate miercuri scot in evidenta o competitie acerba in randul constructorilor auto. Grupul auto american General Motors Co. a fost cel mai mare constructor auto mondial timp de sapte decenii, dupa care in 2008 a cedat acest titlu in favoarea Toyota. Grupul german Volkswagen a preluat pozitia de lider mondial de la Toyota in 2016 pe care a pastra-o pentru al treilea an consecutiv, gratie pozitiei sale de top pe piata din China, cea mai mare din lume. In prezent, insa, piata auto din China trece printr-o perioada dificila, inregistrand prima contractie anuala din ultimele trei decenii, situati dificila urmand sa se prelungeasca si in 2019.

“Marii constructori auto mondiali iau masuri pentru a limita impactul deteriorarii mediului pe mai multe piete precum si a presiunilor posibile asupra castigurilor si fluxului de numerar care provin de pe urma scaderii vanzarilor de vehicule noi”, a informat agentia de evaluare Fitch Ratings intr-un comunicat de presa.

Volkswgen mizeaza pe modele noi precum T-Cross crossover, Seat Tarraco si noul Audi Q3 pentru a sustine cererea. De asemenea, marca premium Audi va lansa in acest an primul sau model complet electric, E-Tron, pe o piata care pana acum a fost dominata de constructorul american Tesla Inc.

La randul sau, Toyota va lansa o noua versiune a celui mai bine vandut model al sau, Corolla, pentru a-si creste cota pe piata din China si va pune presiuni pe Volkswagen pe alte piete. Compania japoneza si-a intinerit modelul hibrid Prius si continua strategia de lansare de vehicule electrice.

In schimb, alianta Renault-Nissan- Mitsubishi este afectata de arestarea in luna noiembrie in Japonia a presedintelui director general Carlos Ghosn, care timp de doua decenii a condus Nissan. In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. (Agerpres)