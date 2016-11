O autoritate de mediu din SUA a depistat un nou caz de “motoare trucate”, la Audi

O autoritate de mediu din California, Statele Unite ale Americii Statele, a depistat, in vara, pe un autovehicul cu motor V6 al producatorului Audi un alt soft care permite manipularea emisiilor poluante in momentul in care masina se afla pe bancul de probe, informeaza Agerpres citand EFE.

Conform publicatiei “Bild am Sonntag”, care nu citeaza sursele, filiala grupului auto german Volkswagen (VW) a utilizat acest soft de cativa ani in Europa pentru a modifica valoarea emisiilor de CO2 la modele cu motor diesel sau pe benzina.

“Bild am Sonntag” mentioneaza ca anumite modele ale Audi depisteaza, prin recunoastea unghiului de rotatie, daca autovehiculul se afla pe bancul de probe sau circula real.

In cazul in care volanul nu se misca dupa pornirea masinii, se activeaza un program pentru motor, ce reduce emisiile de CO2.

In schimb, daca soferul invarte de volan, acest program se dezactiveaza si masina functioneaza cu un alt program, cu un consuma mai mare de combustibil, si, ca atare, si mai multe emisii de CO2.

Printre autovehiculele afectate se numara modelele echipate cu transmisie automata AL 551, precum A6, A8 si Q5. Audi incorporeaza, de obicei, acest “schimb automat” pe masinile cu motoare puternice. In jur de 100.000 de autovehicule au fost echipate cu AL 551.

Conform informatiilor “Bild amd Sonntag”, Audi a renuntat la utilizarea acestui soft in mai 2016, cu putin inainte ca autoritatea de mediu din SUA sa descopere “manipularea emisiilor” pe un model mai vechi.