Land Rover recheama in service sute de masini vandute in Romania pentru ca motorul poate lua foc

Aproape 500 de masini Land Rover sunt rechemate in service-urile din Romania deoarece prezinta pericol de incendiu la motor.

Pana acum nu au fost semnalate accidente, dar asta nu inseamna ca automobilele care au aceasta problema nu reprezinta un pericol pentru participantii la trafic.

Mai exact, e vorba de 472 de masini marca Discovery Sport si Range Rover Evoque, cu an de fabricatie 2016, care au o problema cu furtunurile de combustibil de sub capota care trec pe deasupra motorului.

“Este posibil sa se vina in contact cu prinderile din plastic ale materialului fonoabsorbant de pe spatele capacului superior al motorului, care echipeaza vehiculele mentionate mai sus. Daca se intampla acest lucru, in timp prinderile pot strapunge mansonul de protectie si furtunul de combustibil. Daca furtunul de combustibil se strapunge, pierderile de motorina provoaca aparitia unui miros specific.

In cazul in care acest avertisment este ignorat, este posibil ca motorina sa se scurga pe galeria de evacuare sau pe suprafata de rulare, iar acest lucru poate prezenta pericol de derapaj pentru ceilalti participanti la trafic si poate creste riscul de accident. Daca motorina vine in contact cu o suprafata suficient de fierbinte (cum ar fi galeria de evacuare), exista un risc crescut de incendiu in compartimentul motor”, a transmis producatorul de automobile britanic intr-o notificare adresata clientilor.

Masinile Land Rover in cauza sunt chemate in service, iar operatiunea dureaza cam 15 minute, timp in care se verifica daca saibele de fixare sunt apasate complet.

In plus, se indeparteaza 9 mm din inaltimea prinderilor din plastic si se va verifica vizual banda in care este infasurat mansonul de protectie a furtunului de combustibil si furtunul de combustibil si se va inlocui, daca prezinta defectiuni, a explicat producatorul auto.

Land Rover nu este singura companie care a demarat o campanie de rechemerare in service in ultima perioada. De exemplu, Mercedes Benz a semnalat ca 172 de masini pot pierde combustibil, iar Renault si Dacia au sute de automobile cu probleme la sistemul de franare.

