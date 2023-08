O influenceriță vegană a murit la 40 de ani prin înfometare

Rusoaica Zhanna Samsonova, o influenceriță vegană care promova o alimentație bazată pe plante negătite, a murit la vârsta de 40 de ani, informează Tg24.com, citat de Digi24. Se presupune că Samsonova ar fi “murit prin înfometare” după ce a urmat o dietă foarte strictă în ultimii ani. În ultimii patru ani, tânara a trăit cu o dietă de “fructe, semințe de floarea soarelui, sucuri și băuturi pe bază de fructe”, însă dieta din care lipseau substanțe nutritive de bază calciu sau vitamina D este posibil să-i fi provocat moartea.

Zhanna Samsonova a murit în Malaezia, unde urma o dietă de fructe exotice. Familia și prietenii ei i-au anunțat moartea pe 21 iulie. “S-a înfometat până la moarte”, a spus o prietenă, potrivit TG24.com, în timp ce mama ei a vorbit despre “o infecție asemănătoare holerei”. S

Publicația New York Post citează un alt prieten al acesteia care spune că Zhanna se hrănise doar cu fructe în ultimii șapte ani. La data morții, Zhanna ceruse ajutorul medicilor, în timp ce se afla în Asia de Sud-Est.

Zhanna Samsonova își promova stilul de alimentație pe rețele sociale, conținutul ei având milioane de vizualizări pe TikTok, Facebook și Instagram, unde era cunoscută sub pseudonimul Zhanna D’Art, notează Digi24. “În urmă cu câteva luni, în Sri Lanka, părea deja epuizată”, a declarat un alt prieten al influenceriței pentru Newsflash. “De acolo, a plecat acasă ca să se trateze, apoi a fugit iar. Când am văzut-o în Phuket, am fost înspaimântat”, adaugă bărbatul. Acesta a adăugat că locuia deasupra ei și mereu era speriat că o va găsi decedată. Ar fi reușit să o convingă la un moment dat să caute ajutor, scrie New York Post. Cauza oficială a morții în cazul Zhanna Samsonova nu a fost făcută publică.