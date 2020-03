Alan Merrill, compozitorul celebrei piese I Love Rock ‘n’ Roll, a murit din cauza coronavirusului

Cantaretul, chitaristul si compozitorul american Alan Merrill, in varsta de 69 de ani, a murit in New York in urma infectiei cu noul coronavirus, conform unui anunt al familiei.

Decesul muzicianului a fost anuntat de fiica sa, Laura, pe Facebook. “Coronavirusul l-a luat pe tatal meu in aceasta dimineata”, a scris ea.

“Am avut doua minute sa-mi iau adio de la el inainte sa fiu scoasa afara. Parea impacat si in timp ce ieseam exista inca o licarire de speranta ca nu va fi o cifra in partea dreapta a ecranului la stirile CNN/Fox. Am parcurs pe jos cincizeci de strazi pana acasa cu speranta in suflet. Orasul pe care il stiam era gol. Simteam ca sunt singura persoana aici si poate ca, intr-un fel, asa si eram. Cand am ajuns la usa apartamentului am primit vestea ca s-a dus”, a scris fiica lui Merrill.

Merrill a fost cunoscut in special pentru compunerea melodiei emblematice “I Love Rock ‘n’ Roll”, pe care a lansat-o cu trupa Arrows, in 1975, amintesc Entertainment Weekly si Billboard.

Melodia a cunoscut un succes urias dupa ce a fost preluata de Joan Jett & the Blackhearts, ajungand pe primul loc in topuri in 1982.

Merrill a fost inspirat sa scrie “I Love Rock ‘n’ Roll” dupa lansarea single-ului “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)” al formatiei Rolling Stones.

“L-am intalnit pe Mick Jagger de cateva ori si stiam ca avea legaturi cu Rupert Lowenstein si oameni de acest gen… personalitati”, a povestit Merrill intr-un interviu acordat songfacts.com.

“Mi s-a parut ca “It’s Only Rock and Roll” era ca o scuza pentru acei printi si printese cu influenta cu care se cunostea… aristocratia. Asta a fost interpretarea mea ca tanar: bine, iubesc rock and roll”, a declarat el.

