Universitarul Băișanu, fost subprefect, prefect, vicepreședinte al CJ și parlamentar, reținut de Poliția din Ipotești pentru șantaj

UPDATE: In cursul zilei de joi, polițiștii Secției de Poliție Rurală Ipotești, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecătoria Suceava au efectuat 3 percheziții domiciliare pentru documentarea activității infracționale și asigurarea materialului probator intr-o cauza penală in care fostul deputat Stefan Alexandru Baisanu, în vârstă de 53 de ani, este bănuit de săvârșirea infracțiunii de șantaj.

În urma efectuării perchezițiilor au fost ridicate inscrisuri, dispozitive de stocare a datelor electronice și dispozitive de comunicare la distanta și alte dispozitive electronice care interesează cauza și a fost pus în executare un mandat de aducere pe numele acestuia.

După administrarea probatoriului și audierea fostului parlamentar, organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Secției de Poliție Rurală Ipotești au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața Baisanu, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.

STIREA INITIALA:

Joi dimineață, procurorii au descins la domiciliul de pe strada 6 Noiembrie din Suceava al fostului deputat Ștefan Alexandru Băișanu.

Se pare că perchezițiile vizează un dosar de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava (P38773/2021), fostul deputat fiind acuzat de santaj, amenintare si tulburare de posesie. Băișanu este acuzat de un fost asociat, Lefter Corneliu, de mai multe nereguli săvârșite la ridicarea complexului ecvestru pe care fostul parlamentar îl deține la Ipotești, despre care OBIECTIV a scris pe larg.

In luna iunie 2021, suceveanul Corneliu Lefter a depus la Serviciul Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție un denunț-plângere în care istorisește o halucinantă țeapă pe care i-ar fi tras-o Ştefan Alexandru Băișanu, acuzându-l pe acesta de săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, fals, șantaj și de folosirea influenței pe care o avea ca parlamentar în scopul obținerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite.

Istoria la care face referire acest sucevean vizează o fermă-complex ecvestru ridicată începând cu 2017 de Băișanu, prin interpuși, la Ipotești.

În plângerea vizând complexul ecvestru de la Ipotești, Corneliu Lefter îl acuză pe Băișanu (în denunțul din care prezentăm fragmente mai jos) de o întreagă serie de minciuni și țepe trase la o mulțime de firme, în toate cazurile folosindu-se de influența pe care o avea ca parlamentar.

CĂTRE, DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, Serviciul Teritorial Suceava

“Subsemnatul LEFTER CORNELIU, domiciliat în municipiul Suceava, str…, județ Suceava, titular al cărții de identitate seria …, nr. …, CNP …, în temeiul art. 290 din Codul procedură penală, formulez prezentul

DENUNȚ

împotriva numitului BĂIŞANU Ştefan-ALEXANDRU, CNP …, domiciliat în mun. Suceava. Strada … , județul Suceava, care în ca­litate de lider de partid politic și senator a desfășurat următoarele activități infracționale:

În fapt, în luna august 2017 m-am întâlnit cu numitul Ştefan Alexandru Băișanu. În discuțiile avute cu acesta m-a întrebat dacă nu știu pe cineva care vinde în zona orașului Suceava o bucată de teren de 3 – 5 ha, întrucât este interesat să cumpere pentru a construi un complex ecvestru. A rămas că dacă voi avea vreo informare să îl contactez.

În acea perioadă avusesem discuții cu dl. M. Mihai pentru a prelua o afacere cu un iaz din localitatea Ipotești – județul Suceava. Acesta avea și ceva terenuri lângă iazul de care eu eram interesat, terenuri care pentru mine nu formau obiect de interes. M. Mihai mi-a zis că el vrea să predea/să vândă întregul bussines, respectiv cazul si pământul ce îl detinea în zona iazului.

Întrucât mi-am amintit că mă întâlnisem cu Şt. Al. Băișanu care îmi zisese că vrea să cumpere teren pentru herghelie l-am contactat și i-am spus de acel pământ de lângă iaz. În momentul în care i-am relatat despre posibilitatea ivită acesta s-a arătat foarte interesat, deoarece zona era foarte aproape de oraș. În discuțiile avute cu el acesta mi-a zis că ar fi interesat de o colaborare între noi, eu cu iazul, iar el cu herghelia, propunându-mi ca eu să mă ocup și de herghelie fapt ce îmi va oferi multe avantaje. Timp de aproape o lună am tot avut diferite discuții pe această temă, ce șI cum să facem.

Într-o zi, Şt. Al. Băișanu m-a chemat la biroul său din incinta Consiliului Județean Suceava pe motiv că vrea să discutăm. Am mers la el la birou unde mi l-a prezentat pe Tomescu Gelu, ca fiind un vechi prieten din copilărie. La discuția avută Şt. Al. Băișanu mi-a zis că el are promisiunea fermă de la București, că primește 6,5 milioane euro fonduri guvernamentale pentru a construi un complex hipic internațional. Propunerea lui Şt. Al. Băișanu a fost următoarea: întrucât el este demnitar si nu poate să apară în niciun document urma să cumpărăm tot ce are de vânzare Mihai M., dar să trecem ca proprietar pe Tomescu Gelu. Astfel, cumva, proprietar în acte să fie o a treia persoană, Băișanu motivând că ar fi o condiție necesară pentru a putea primi fondurile guvernamentale. (…)

Şt. Al. Băișanu mi-a împuiat capul cu fel de fel de promisiuni după cum urmează:

Mi-a spus că, pentru a avea o garanție că totul e corect și nu voi fi înșelat mi-a zis că Tomescu Gelu va merge la notariat și îmi va face o procură deplină prin care voi avea aceleași drepturi ca și proprietarul, iar Tomescu Gelu în realitate nu va participa în niciun fel la acest bussines și că eu voi fi cel care voi face totul și totul va fi sub controlul meu; Ca și o garanție suplimentară a zis că el îmi va oferi suma de 200.000 lei pentru a investi în construcția unui ponton-restaurant pe malul iazului, astfel voi avea un profit. Banii trebuia să îi primesc până la sfârșitul anului 2017, astfel că până la 1 mai 2018 acel ponton să fie funcțional.

Pentru a-mi cumpăra încrederea m-a luat la București cu el, m- a dus pe la Parlament făcându-mi cunoștință cu fel de fel de persoane, unde mă prezenta ca fiind cel mai bun prieten al lui și om de încredere. Nu am participat efectiv de discuțiile avute cu acele persoane, însă stăteam deoparte, iar ulterior el venea și îmi zicea: „Uite vezi, treaba e bună. Gata ! Fondurile le avem garantate, de acum totul depinde de tine.”

Ca orice om naiv și încrezător am crezut ceea ce a spus, drept urmare în data de 25.09.2017 am mers cu Tomescu Gelu la notariat unde acesta mi-a făcut o procură, timp în care am discutat cu acesta, iar el mi-a zis ca nu va avea nicio treabă în afacerea mea cu Băișanu, ci doar îi face un serviciu lui Băișanu, întrucât el ca parlamentar nu poate apărea prin acte. Mi-a povestit că au fost colegi de clasă în copilărie și că Şt. Al. Băișanu l-a ajutat foarte mult în trecut, că datorită lui a fost director la R.A.A.P.P.S. Suceava, că apoi a fost numit director de școală la Zvoriștea și tot datorită lui Băișanu este numit în Consiliul Local al Comunei Zvoriștea. (…) În data de 26 septembrie 2017 m-am văzut cu M. Mihai, P. Crinu și soțiile acestora la notariat unde s-au întocmit și semnat, așa cum deja negociasem cu aceștia, promisiunile de vânzare-cumpărare pentru terenuri, achitând către aceștia în numerar și prin bancă suma totală de 60.000 euro. (…)

În același timp, Şt. Al. Băișanu mi-a cerut să îl susțin și totodată să demarez construcția unui grajd pentru cai și dependințe. De mai multe ori la biroul acestuia m-am întâlnit cu diferite persoane, inclusiv arhitecți cu care am discutat planuri de construire. (…)

În cursul lunii octombrie 2017 acesta m-a trimis la EGGER Rădăuți de unde am ridicat un TIR de OSB, zicându-mi că este în urma unui barter cu Plus TV (televiziune ce îi aparține), dar care în acte îl are acționar tot pe Tomescu Gelu, televiziunea fiind gestionată de mama sa.

La sfârșitul lunii noiembrie 2017 mi-a zis să demarez construirea grajdului în baza unui plan întocmit cu el împreună. (…)

În perioada octombrie – decembrie 2017, dar și ulterior, Şt. Al. Băișanu venea la cabana cumpărată cu diferite persoane, mulți dintre ei pădurari sau lucrători silvici, și mă anunța că ,, vezi că o să vină material lemnos, o să fii sunat, iar tu să dai ce fel de material este necesar pentru construcție”.

Astfel cum spunea, se și întâmpla, eram sunat și ulterior veneau camioane cu lemn și cherestea. Eram întrebat de ce mai am nevoie pentru a putea construi, iar el să facă rost. Când era nevoie de beton, s-a primit de la Florconstruct și EuroEst, când era necesar nisip și balast imediat apăreau camioane cu materiale necesare.

În situația în care el nu reușea să aducă anumite materiale mi-a zis să merg să caut potențiali parteneri interesați să facă barter cu televiziunea. Acolo unde nu se reușea nici așa, în naivitatea mea am mers și am contractat firme cu care lucrasem anterior și cu care mă cunoșteam și aveau încredere în mine.

Am luat marfă de la aceste firme, spunându-le așa cum îmi spunea Şt. Al. Băișanu și anume că el va veni să achite. Dintre aceste firme pot enumera: SC FEROVALI SRL, SC TAVI SEL, SC URSA MARE SRL, SC RAI ONO SRL, SC LUDWIG PROFILE SRL etc. Vă mărturisesc că nici până în ziua de azi aceste firme nu și-au încasat banii pe materialele date. (…)

În luna aprilie 2018 construcția grajdului pentru cai a fost gata, iar la 1 mai 2018, Şt. Al. Băișamu a adus de la Rădăuți și Horodnic 8 cai care a zis că sunt ai lui. O parte din cai fiind cai de sărituri peste obstacole trebuiau hrăniți în boxă, dar doar cu fân și cereale. Astfel că, a apărut problema că nu are fânul necesar care să îi ajungă, și m-a întrebat dacă pot să îl ajut eu cumva, urmând să îmi deconteze el în cel mai scurt timp. Am mers am adus fân de la părinții mei (720 baloți) pentru ca treaba să meargă înainte, iar ulterior am mai adus încă 320 de baloți.

În vara anului 2018 am convenit să construim un manej pentru antrenamentul cailor. (…)”

Conform lui Corneliu Lefter, fostul parlamentar sucevean l-ar fi pus, tot în vara lui 2018, să caute utilaje și camioane pentru nivelarea terenului și o firmă pentru forarea unui puț care să asigure udarea nisipului și necesarul de apă în complex, în ambele cazuri Băișanu neplătind lucrările nici până în ziua de azi.

“În 2018 Şt. Al. Băișanu mi-a zis că, dat fiind că proiectul cu complexul hipic e gata aranjat, mai trebuie doar să rezolve cu o asociație sportivă ce are vechime mai mare de doi ani. Am mers împreună cu el la Hardic unde a discutat cu doamna ce deține ,,Cai de Legendă” să o convingă pe aceasta să îi dea asociația ei, lucru ce nu a reușit. Ulterior mi-a zis că ,, gata” a rezolvat, a vorbit cu cineva de la București și contra sumei de 5.000 euro primește Liga Națională de Echitație, lucru ce nu s-a mai realizat. (…)

Un alt aspect ce vreau să îl relatez este faptul că în primăvara lui 2019 Băișanu a înființat Asociația Club Sportiv Ecvestru „Bucovina”, club înființat bineînțeles tot pe numele lui Tomescu Gelu, iar ca vicepreședinte și membru soția acestuia, Tomescu Monica, iar alt membru fiica acestuia. De pe urma acestui club Băișanu beneficiază de bani nerambursabili de la stat.

În vara anului 2019 am început să am certuri cu Băișanu pe această temă. Acesta îmi zicea simplu că dacă nu îmi convine pot pleca și că nu mă ține nimeni. Atunci a fost momentul în care am realizat că eram în fața unei țepe pe față din partea lui Băișanu.

Întâlnindu-mă cu diverse persoane prin Suceava, mulți dintre aceștia au început să povestească că la Băișanu acest lucru este practică veche și nu sunt primul țepuit de Băișanu. Când am început să îl întreb pe Băișanu despre cum stăm cu convenția avută, acesta a început să urle la mine că lui nimeni nu îi cere socoteală. L-am întrebat cum stă treaba cu iazul de la Ipotești și acesta mi-a trântit-o în față că e treaba lui, și că acel iaz va fi a lui și să îmi iau gândul de la el. Că ori va vrea ori nu va vrea, Primăria Ipotești până la urmă i-l va da. Tot în acel moment a mai zis că dacă nu vor face cum vrea el le va trimite televiziunea pe cap și astfel nu vor avea încotro. (…)

Am mers la Primăria Ipotești să mă interesez de situația iazului, moment în care mi s-a spus că iazul va fi scos la licitație și dacă sunt interesat pot să mă înscriu la licitație. Am fost informat că la începutul lunii aprilie 2020 se va ține licitația. Am mers, am cumpărat caietul de sarcini, m-am înscris la licitație și am avut marele noroc să o câștig. (…)

La sfârșitul lunii iulie 2020 m-am întâlnit cu Şt. Al. Băișanu și mi-a zis că el pentru următoarele luni va fi ocupat cu campaniile electorale și că nu va avea bani să întrețină caii și dacă eu găsesc soluții să mă descurc, el îmi va restitui toți banii inclusiv datoriile mai vechi în momentul când își va recupera banii pe campaniile electorale. (…). Timp de 9 luni de zile am depus eforturi mari să mă descurc.

La începutul anului 2020 Băișanu m-a rugat să caut la toate balastierele din zonă să văd unde găsesc nisip levigabil (nisip care conține și argilă) necesar pentru manej”.

Şi în acest caz, Corneliu Lefter susține că a reușit să găsească la o balastieră din Poieni nisipul necesar, fostul parlamentar neachitând nici până acum transportul și materialul respectiv.

“După 1 mai 2021 i-am comunicat lui Şt. Al. Băișanu că eu nu mai pot să cheltui bani, și drept urmare, mai departe să se descurce și că totodată aștept să îmi achite datoriile. Şocul total a fost când, în loc să vină cu soluții el a trecut la amenințări de toate felurile, începând de la amenințări precum că el mă va desființa pe mine și familia mea, trecând apoi la amenințări de genul că el îmi va fi sfârșitul, că el îmi va da cu parul în cap, că îmi va băga toporul în gât, că mă va omorâ, apoi că el are puterea de a mă băga la pușcărie. După toată tirada de amenințări mi-a zis franc în față că dacă vreau să îmi dea toate datoriile trebuie să îi cedez lui contractul pe iaz și am de ales: ori cedez iazul și îmi dă datoriile ori ne vom judeca 10 ani până îmi va da banii.

Văzând că nici așa nu reușește a trecut la alt gen de atac. A mers efectiv la Primăria Ipotești unde a exercitat tot felul de presiuni pentru ca aceștia să îmi rezilieze contractul pe iaz.

Din data de 10 mai 2021 acesta mi-a interzis accesul în incinta fermei, zicând că el este proprietar și că face ce vrea. (…)

La acest moment mi-au rămas în incinta fermei foarte multe bunuri și animale, precum păsări, câini și iepuri. De ceva vreme aflu că toți mai mulți oameni au fost înșelați de Băișanu, fie cu bani luați ca împrumut, fie ca bani dați pentru diferite servicii ce nu au fost realizate și nici banii înapoiați. M-am întâlnit cu o parte din acești oameni care stând de vorbă în particular au recunoscut, dar care au zis că se tem să spună public acest lucru de teama represaliilor, amenii enumerând alte mizerii făcute de Băișanu fără ca cineva să îl tragă la răspundere.

Cu privire la aceste aspecte vă pot da foarte multe date și nume ale persoanelor, marea majoritate a acestora fiind făcute cu presiuni realizate prin intermediul Televiziunii Plus TV, cât și deturnări de bani.

Consider că sunt indicii certe cu privire la săvârșirea următoarelor infracțiuni:

Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 13 din legea 78/2000 pentru prevenirea, escoperirea si sancționarea faptelor de corupție;

Spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019.

Fals în declarații în formă continuată, prin neevidențierea în declarațiile de avere a tuturor veniturilor realizate și bunurilor ce le deține prev. de art. 326 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 din același cod;

Şantaj prev. de art. 207 alin 1, 2 și 3 din codul penal. cu aplicarea art. 38 din Codul penal.

Față de starea de fapt expusă mai sus, de probele indicate și de toate argumentele invocate, solicit efectuarea urmăririi penale față de făptuitorul BĂIŞANU Ştefan-ALEXANDRU, în vederea tragerii lui la răspundere penală”. 07.06.2021, Lefter CORNELIU.

De asemenea, Băișanu este vizat și de o altă plângere depusă la DNA, făcută de un apropiat al său, fostul candidat astă-toamnă la șefia Consiliului Județean din partea acestui partid cvasi-inexistent. Ilie Homeniuc îl acuză pe Băișanu că a dirijat vreo 132.000 de lei, bani strânși în campania electorală din donații, exclusiv către conturile Televiziunii Plus, pe care fostul deputat o stăpânește prin interpuși. Băișanu are o plângere penală pe numele său făcută și de un alt partid în care a fost membru anul trecut, Forța Națională, care-l acuză că, împreună cu alte persoane, a dispus de bunurile și banii partidului “în interes exclusiv personal, acționând prin intermediul unor societăți comerciale aparținând finilor sau afinilor, inclusiv prin societăți fantomă (radiate din evidența Registrului Comerțului), fără documente comerciale întocmite conform prevederilor legale în vigoare”

Nici terenul, nici complexul ecvestru nu apar în declarația de avere a lui Băișanu

Conform ultimei declarații de avere a lui Ştefan Alexandru Băișanu, depusă la încheierea mandatului de deputat, pe 18 ianuarie 2021, acesta deține, împreună cu soția, patru terenuri intravilane în Sucevița, dobândite prin cumpărare, între anii 2000-2017.

De asemenea, Băișanu a declarat că este proprietar al unei case de vacanță în Sucevița, al unei case în Suceava și al unui spațiu comercial de 327 mp în Suceava.

Fostul parlamentar susține că nu are în proprietate autovehicule, dar deține bijuterii, colecții și obiecte de artă de peste 50.000 de euro, precum și colecții numisma­tice și filatelice de peste 50.000 de euro.

În ce privește banii, Ştefan Alexandru Băișanu a declarat că are numerar la purtător 70.000 de euro, dar și că a împrumutat două societăți comerciale, printre care și Televi­ziunea Plus, cu 146.000 de euro și a acordat un alt împrumut, către o persoană sau o entitate nespecificată, de 3.000.000 lei. Ca datorii, fostul parlamentar are de restituit până în 2028 un împrumut luat de la CAR Învățământ în valoare de 78.699 lei.

În 2020, Băișanu a încasat ca deputat 136.784 lei, iar ca angajat al USV 79.147 lei.

Cine este Ştefan Alexandru Băișanu

Ştefan Alexandru Băișanu (54 de ani) este licențiat al Facultății de Filosofie – Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași (1988-1993), Universității București (1998-2003), psihopedagogie specială și asistență socială, și al Facultății de Drept a Universității “Gheorghe Barițiu” din Brașov. Este Doctor în Filosofie din 1999, instituția de învățământ coordonatoare fiind Universitatea “Al.I. Cuza” Iași.

A ocupat diferite posturi didactice la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava: Lector doctor (2002-2004) și Conferențiar universitar doctor (2004-prezent).

Între anii 2004-2007 a fost subprefect și în anul 2008 prefect de Suceava.

În perioada iunie 2012-decembrie 2012 a ocupat funcția de vicepreșe­dinte al Consiliului Județean Suceava.

Din 2009, a fost președinte al Filialei PNL Suceava. A fost președinte al comisiei de Turism a PNL și membru în Delegația Permanentă a PNL. A activat în PNL până în februarie 2016, când a optat pentru Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE).

A fost deputat al Uniunii Social Li­­­be­rale (USL) din partea PNL în legislatura 2012-2016. În legislatura 2016-2020, a fost ales pe listele ALDE, fiind vicelider al Grupului parlamentar al formațiunii până în septembrie 2019, când a părăsit muribundul partid al lui Tăriceanu.

S-a gudurat pe lângă PSD, apoi a aterizat la PPUSL (da, există un asemenea partid). A candidat la alegerile parlamentare din toamna anului trecut, dar a obținut un scor ridicol.

De asemenea, Băișanu a candidat de câteva ori și pentru Primăria Suceava, la alegerile din septembrie 2020 obținând 1.130 de voturi (3,68%). (O.S.)