Imagistica medicală, revoluționată de Primăria Bosanci: Specialiști în ecografii sunt șoferii de TIR, nu medicii

Luna trecută a fost inaugurat la Bosanci, după lungi așteptări, un Centru Medical, care a costat aproape 3 milioane de lei, bani asigurați prin PNDL. Teoretic, în interiorul Centrului ar trebui să funcționeze cabinete de medicină de familie, stomatologie, ecografie-imagistică, radiologie, nutriție, farmacie, recuperare medicală și o sală de recoltare, pentru ocuparea acestor spații Primăria din Bosanci organizând licitații. Unul dintre spații însă, care ar trebui să găzduiască un specialist în imagistică medicală care să realizeze ecografii și eventual tomografii, a ajuns în urma licitației pe mâna unei firme care a oferit câțiva lei mai mult, dar are drept obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri și ar un singur angajat. Medicul care a licitat pentru ocuparea respectivului spațiu a contestat rezultatele, arătând că “în analizarea ofertelor privind închirierea spațiilor cu destinație medicală este primordial ca ofertantul să poate face dovada faptului că este autorizat în desfășurarea activităților pentru care sunt destinate spațiile licitate, nicidecum nu poate fi declarat câștigător un ofertant ce are ca domeniu de activitate transportul rutier în detrimentul ofertantului cu toate specializările medicale specifice activităților pentru care sunt destinate spațiile”.

Pe 22 ianuarie 2024, la Bosanci a avut loc inaugurarea și cuvenita sfințire a unui Centru Me­-dical. Este vorba despre o clădire cu două etaje, cu o suprafață totală de aproximativ 1.000 de metri pătrați, cuprinzând cabinete medicale și două apartamente pentru cadre medicale. Proiectul, în valoare de 2,9 milioane de lei, a fost realizat cu fonduri guvernamentale, prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală) și a debutat în vara lui 2018.

Clădirea propriu-zisă a fost ridicată relativ repede, mai ales că mare parte din fierul-beton și alte materiale ar fi fost furnizate, se pare, chiar de firmele aparținând familiei primarului din Bosanci, Neculai Miron fiind arhicunoscut în zonă pentru mulțimea de afaceri pe care le-a dezvoltat (sub numele unor membri ai familiei sau apropiați) în special de când a ajuns primar.

În primăvara lui 2021, clădirea Centrului Me­dical era finalizată, edilul bosâncean anunțând din zi în zi că urmează marea inaugurare, spunând atunci chiar că ”ni s-au alocat 4 miliarde de lei vechi pentru dotări care vor deservi cabinetele de medicină generală, de ecografie și farmacie, precum și spațiile pentru internarea temporară”.

A fost însă nevoie de încă aproape trei ani până să se ajungă la momentul festiv al tăierii panglicii inaugurale. S-au dat tot felul de explicații, cum că încă nu au venit dotările sau că sunt ceva pro­-bleme la racordarea la curent electric a clădirii(!). Una peste alta, într-un simulacru de adunare plină de bucurie și înțelegere în toată comunitatea, luna trecută a fost organizată și mult așteptata inaugurare oficială a Centrului Medical din Bosanci.

Despre faptul că, deși a insistat cu invitații, telefoane și mesaje pe la mai toate oficialitățile și instituțiile județului, Neculai Miron s-a trezit aproape singur la momentul pe care și-l dorea festiv, având alături un fost politician, compromis și imposibil de reșapat, tocmai acțiunile și declarațiile primarului din Bosanci făcându-l de multă vreme pe acesta puțin frecventabil.

Pentru că odată inaugurat oficial și sfințit necesarul Centru Medical din Bosanci ar trebui să ofere și asistență medicală, Primăria a organizat licitații de închiriere a spațiilor din interiorul acestuia, unde sunt prevăzute cabinete de medicină de familie, stomatologie, ecografie-imagistică, radiologie, nutriție, farmacie, recuperare medicală și o sală de recoltare. Toate așteptate și binevenite într-o comunitate rurală mare, cum este cea din Bosanci.

Unul dintre spațiile din Centrul Medical, P04, format din trei încăperi (cabinet medicină generală, spațiu ecografie și sală tratament), este dotat cu un ecograf si ar trebui să găzduiască un specialist în imagistică (ecografie și eventual tomografie) care să-i scutească pe bosânceni să mai bată drumul până la cabinetele specializate din oraș.

Din fericire pentru oamenii locului, s-a înscris la licitația organizată de Primăria Bosanci pentru ocuparea acestui spațiu un medic specialist, atestat, cu documente, de ani de zile de Ministerul Sănătății în specialitatea radiologie, imagistică medicală și tomografii computerizate, cu experiență și cu activitate îndelungată. Din nefericire pentru bosânceni, licitația a câștigat-o însă o firmă care are câteva capete de TIR și se ocupă cu transportul de mărfuri, fără niciun fel de activitate sau angajați în domeniul medical.

Astfel, în data de 5 februarie 2024, medicul specialist în imagistică a fost înștiințat printr-o adresă purtând semnătura primarului Neculai Miron că i-a fost respinsă oferta pentru închirierea spațiului P04 din Centrul Medical, câștigător al licitației cu oferte în plic închis fiind firma VWM BGD TRANS SRL, care a oferit 1.550 lei/lună/lot. Cum suma respectivă este cu câțiva lei mai mare decât cea propusă de medicul specialist și cum determinarea ofertei câștigătoare a avut la bază criteriul celei mai mari oferte de preț, Primăria din Bosanci a decis ca firma care are ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri să se ocupe de acum înainte de ecografiile din sat.

De sus și în grabă poate fi considerată doar o licitație pierdută de un medic în fața unei firme cu mai mulți bani. În realitate însă, modul cum a organizat licitația, a admis ofertele și decis rezultatele pentru un spațiu cu destinație precisă și realizat cu fonduri guvernamentale par să situeze Primăria Bosanci în afara legii și, mai ales, în afara intereselor cetățenilor din comună.

SC VWM BGD TRANS SRL, o firmă despre al cărei patron oamenii din sat spun că este foarte apropiat de primarul Miron, a fost înființată în octombrie 2020 și are ca obiect principal de acti­vitate Transporturi rutiere de mărfuri (codul CAEN 4941). În 2022, firma a avut o cifră de afaceri de 2.053.083 lei (față de 185.565 lei în 2021) și un singur angajat. Nu demult, firma și-a adăugat și un domeniu secundar de activitate – alte activități referitoare la sănătatea umană (CAEN 8690) -, dar nu a desfășurat niciun fel de acti­vitate și nu are niciun angajat în acest domeniu.

Deci, pe scurt, licitația pentru cabinetul de imagistică din Centrul Medical din Bosanci a fost câștigată de o firmă de transport rutier, cu un singur angajat, fără vreun fel de acreditări în domeniul medical (acel obiect secundar de activitate nepermițându-i în niciun fel desfășurarea de activități medicale specia­lizate) și fără niciun specialist sau angajat în domeniul medical.

Pe bună dreptate, medicul specialist declarat de Primăria Bosanci perdant al ”licitației” a contestat deja săptămâna trecută rezultatul acesteia.

”Contestăm rezultatul licitației, respectiv respingerea ofertei depusă de către noi din următoarele motive: 1. În documentația de atribuire lotul P04 este definit că fiind cabinet Medicină Generală, astfel spațiul respectiv fiind cu destinație medicală de specialitate, iar ofertantul era obligat să aibă în domeniul de activitate activități de medicină generală și personal specializat în desfășurarea activităților medicale pentru care respectivul spațiu este destinat. 2. În urma verificărilor efectuate la Registrul Comerțului, am constatat faptul că ofertantul câștigător are că domeniu principal de activitate transportul rutier de mărfuri, iar la domeniile secundare de activitate are trecute alte activități referitoare la sănătatea umană. 3. Întrucât ofertantul declarat câștigător nu îndeplinește condițiile legale pentru a desfășura activități medicale de specialitate, nu poate desfășura activitățile medicale pentru care spațiile respective sunt destinate. 4. În același timp ofertantul câștigător nu are angajați în cadrul societății cadre medicale ce ar putea desfășura activitățile specifice în spațiile respective. 5. Societatea noastră are că obiect principal de activități asistență medicală de specialitate, cât și activități de asistență spitalicească, activități de medicină generală și alte activități destinate sănătății umane.

Pe lângă aceasta, subsemnatul, în calitate de administrator al societății ofertante, sunt medic specialist în radiologie și imagistică și atestat studii complementare în tomografie computerizată.

Considerăm că în analizarea ofertelor privind închirierea spațiilor cu destinație me­-dicală este primordial ca ofertantul să poate face dovada faptului că este autorizat în desfășurarea activităților pentru care sunt destinate spațiile licitate, nicidecum nu poate fi declarat câștigător un ofertant ce are ca domeniu de activitate transportul rutier în detrimentul ofertantului cu toate specializările medicale specifice activităților pentru care sunt destinate spațiile.

Față de cele consemnate mai sus solicităm reanalizarea ofertelor în mod just și legal, astfel ca ofertantul câștigător să fie declaral cel care îndeplinește toate condițiile legale privind destinația spațiilor.

În cazul în care ofertele nu vor fi reanalizate ținându-se cont de toate condițiile legale în desemnarea ofertantului câștigător, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor de judecată”, se arată în contestația depusă joi, 8 februarie, la Primăria Bosanci. Totodată, despre această situație a fost sesizat și Colegiul Medicilor din Suceava.

Pe lângă ciudățeniile privind atribuirea spațiilor, unii dintre cei care au vizionat spațiile scoase recent la închiriere în Centrul Medical de la Bosanci au semnalat și o mulțime de probleme în ceea ce privește calitatea lucrărilor și a dotărilor din noua unitate medicală. Astfel, o mare parte din mobilierul adus în grabă în Centru este second-hand sau prost executat. Îmbinări proaste, zgârieturi, pete sunt la majoritatea birourilor sau dulapurilor din noile cabinete.

Pe lângă acest aspect, mai grav pare faptul că în noua clădire au apărut deja infiltrații, fisuri și defecțiuni la instalațiile sanitare, calitatea lucrărilor lăsând, în general, mult de dorit. (O.S.)