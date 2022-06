FLUTUR: Un miliard de euro, valoarea proiectelor aprobate la finanțare în județul Suceava. Încă un portofoliu de proiecte de un miliard de euro propuse pentru finanțare prin PNRR 

Gheorghe Flutur.

Prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, autoritățile locale din județul Suceava vor beneficia de finanțări în valoare de 600 de milioane de euro pentru proiecte de apă, canalizare, gaz și drumuri, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava,

”Este o veste cu sume garantate, care sunt trecute în actele normative. Am făcut naveta la București, am acceptat să revin în politica mare, am câștigat o funcție, mă duc săptămânal la București pentru proiecte de tipul celor enumerate, fiindcă sunt extrem de importante. Suceava primește bani frumoși pentru apă, canal, gaz și drumuri. Banii de care am vorbit figurează în acte normative apărute în Monitorul Oficial.