230 de kilometri de drumuri modernizate în acest an în județul Suceava. Proiecte anunțate de Gheorghe Flutur pentru 2023

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat luni, 7 noiembrie, că în câteva zile se vor finaliza lucrările și la drumul județean Mălini – Slatina – Găinești. Este vorba de o porțiune de drum de 13 kilometri, mordernizată în urma unei investiții de 5,3 milioane de euro.

”Este un drum extrem de important, care duce spre Mănăstirea Slatina, dar și spre satul Găinești. Drumul are o lățime de 8 metri, ca și cel de la Hârtop, și s-au turnat 2 straturi de asfalt. Sunt 4 poduri noi pe care le-am prins în acest proiect, sunt și 4 poduri reabilitate și din punctul ăsta de vedere rezolvăm o problemă extrem de importantă legată de această zonă a județului, Mălini – Slatina”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava.

Acesta a mai arătat că în această zonă are în pregătire și alte proiecte mari. ”De exemplu, în momentul acesta lucrăm la proiectul Mălini- Borca. E drumul lui Nechifor Lipan, din Baltagul, o investiție foarte mare. În momentul de față se lucrează pe partea de drum județean din zonă forestieră, spre Crucea Talienilor. Am asfaltat câțiva kilometri în Mălini săptămâna trecută, iar spre Valea Moldovei, Capul Câmpului pregătim pe program operațional regional legătura dintre Slatina și Gura Humorului. Modernizarea acelui drum presupune realizarea unui pod prin albia râului Suha, în așa fel încât Măliniul să fie legat și de Fălticeni și de Gura Humorului, ca viitoare stațiune turistică”, a spus președintele Consiliului Județean Suceava.

Acesta a mai arătat că, în momentul de față, în județul Suceava sunt foarte multe drumuri modernizate numai în acest an. ”La Râșca, Bogdănești, Boroaia, am fost la Hârtop – Vulturești, suntem la Mălini, Slatina, de asemenea, mai departe, spre zona de munte, la Slătioara. Am terminat drumul pe Izvorul Alb, spre Rarău. Și la Pleșa, cine vrea să vină peste Obcina Mare. Un drum fantastic de frumos, cu panoramă, leagă cele 2 sate ale minorității poloneze, Poiana Micului de Pleșa și Solonețul Nou. În Poiana Micului am asfaltat zilele acestea, asfaltăm la Coșna, spre Bistrița. Se lucrează la drumul de la Bilbor, în serpentine. Sunt 3 serpentine foarte curajoase în pasul Bilbor. Am terminat drumul care leagă Siretul de Frătăuții Noi, drumul Rădăuți-Bilca, prin Frătăuții Vechi, cu 2 sensuri giratorii. Volovăț, Burla, Botoșana, Rotopănești, Lămășeni sunt câteva din zonele unde am turnat covoare asfaltice pe porțiuni de drum județean. Anul acesta a fost un an foarte bun”, a declarat Gheorghe Flutur. Conform acestuia, în momentul de față sunt lucrări în curs sau finalizate în acest an pe aproximativ 230 de kilometri de drumuri din județ.

Vorbind despre proiectele pentru anul viitor, Gheorghe Flutur a arătat că se intenționează modernizarea drumului pietruit care leagă localitatea Grănicești de Satu Mare, spre Rădăuți. ”Oamenii așteaptă de multă vreme acel drum. L-am prins în programul ”Anghel Saligny”. Anul viitor îl vom asfalta. De asemenea, vom moderniza drumul de pe Valea Brodinei și venim până aproape de Argel, Moldovița. De asemenea, avem investiții în zona Forăști- Manolea, un drum care va trebui modernizat și anul viitor îl avem în vedere și, sigur, multe altele”, a declarat președintele CJ Suceava.

Acesta a mai amintit și de Prihodiștea, drumul care leagă Stulpicani de Câmpulung Moldovenesc. ”Am făcut modernizarea lui până la Slătioara, la Codrii Seculari, și continuăm spre Câmpulung Moldovenesc. El a fost cândva drum asfaltat, dar 30 de ani nu s-a mai circulat pe acolo, s-a distrus foarte mult de ape, de inundații și aproape că trebuie să iei de la zero. Investițiile sunt mari și am pregătit buget pentru anul viitor să facem legătura până la Câmpulung Moldovenesc”, a mai spus Gheorghe Flutur. (O.S.)