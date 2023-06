Șoferii beți, drogați sau fără permis care produc un accident mortal vor ajunge direct la închisoare

Șoferii care se urcă la volan băuți, drogați sau fără permis de conducere și vor produce accidente mortale nu vor mai putea să scape de închisoare.

Parlamentarii au adoptat o modificare adusă Codului Penal, inspirați de cazurile în care mulţi au scăpat cu suspendare, deşi au făcut victime după ce au condus în stare de ebrietate, relatează stirileprotv.ro.

Ideea a pornit tocmai de la cazul unei fetițe, Anastasia, care a fost ucisă pe trecerea de pietoni.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu se poată dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Astfel, la articolul 91 al legii menţionate este introdus un nou alineat care prevede că: „Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336”.

„Anastasia are grijă de vieţile noastre de dincolo de moarte. Criminalii şoselelor merg la închisoare. Nicio instanţă din România nu îi va mai putea condamna cu suspendare pe cei care ucid oameni pe drumurile ţării urcaţi băuţi, drogaţi sau fără permis la volan. Legea Anastasia (denumită astfel în memoria fetiţei de 4 ani ucisă la 1 iunie 2022 în faţa casei) pe care am iniţiat-o a fost votată, astăzi, de Camera Deputaţilor şi va merge spre promulgare la preşedintele României”, a afirmat senatorul PSD Robert Cazanciuc, unul dintre iniţiatorii proiectului de lege.