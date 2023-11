Premierul Ciolacu, prânz pe plajă, la Malaga, cu cancelarul german, Olaf Scholz

Şeful Guvernului României a postat, pe reţeaua socială X, câteva poze luând prânzul cu cancelarul german Olaf Scholz, la o terasă de pe plajă, în Malaga (Spania). Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sâmbătă, că România are în cancelarul Scholz un prieten şi un susţinător în aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen.

„România are în cancelarul Germaniei un prieten şi un susţinător al aderării ţării noastre la spaţiul Schengen. Suntem încrezători că împreună cu Germania putem construi o Europă mai puternică, unită şi corectă”, a scris Marcel Ciolacu, sâmbătă pe reţeaua X, fostă Twitter.

Romania has in 🇩🇪 @Bundeskanzler a friend & a supporter in its accession into the #Schengen area. We are confident that together with Germany we can build a stronger, united & fair Europe. pic.twitter.com/qxuapfCfDj

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) November 11, 2023