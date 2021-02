Pîrvulescu: Întâlnirile unor membri ai Guvernului cu reprezentanţi ai AUR creează „o situaţie gravă” în România

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a declarat că întâlnirile unor membri ai Guvernului cu reprezentanţi ai Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), un partid „negaţionist”, „conspiraţionist”, care pune în primejdie toate achiziţiile democratice ale României, reprezintă „o situaţie gravă” pentru ţara noastră, relateaza Agerpres.

„Vorbim despre doi politicieni din USR PLUS. Poate că n-au înţeles foarte clar care sunt obligaţiile funcţiei de responsabilitate politică. Dar este şi un politician din PNL care a făcut acelaşi lucru, numai că traseismul său politic indică totuşi o lipsă de orientare ideologică foarte gravă şi este şi ministrul Educaţiei. Repet, credem că trebuie să transmitem semnale de genul ăsta. Dacă nu le înţeleg, îi tratăm ca atare. (…) Oamenii ăştia se întâlnesc cu Simion (George Simion, copreşedintele AUR – n.r.) sau cu Şoşoacă (Diana Şoşoacă, senator AUR – n.r.) şi cred că este absolut normal lucrul ăsta, să dea credibilitate tuturor acelor bazaconii, minciuni, dar sunt şi lucruri mult mai grave, incitări la ură ş.a.m.d.”, a declarat Pîrvulescu pentru Agerpres, după ce a semnat, alături de alţi reprezentanţi ai societăţii civile, o scrisoare pe această temă adresată liderilor partidelor din Coaliţia de guvernare.

El spune că „în statele cu democraţie consolidată există o linie roşie în relaţiile cu partidele care sunt în mod vădit extremiste şi fasciste”.

„Asta se întâmplă în ţările occidentale, unde face parte din cultura politică. Nu se poate negocia, nu se poate discuta cu aceste partide. Au alegători, fac parte din instituţii ş.a.m.d., dar nu se legitimează o asemenea orientare politică. Cel mai recent exemplu este ce se întâmplă acum în Statele Unite ale Americii, unde, în noiembrie, o aleasă republicană în Georgia era QAnon (Marjorie Taylor Greene – n.r.) şi nu numai că Partidul Republican o consideră – şi cred că îmi aduc aminte bine formula – ‘un cancer pentru partid’, dar se încearcă scoaterea ei din Comisia de Educaţie, unde fusese promovată. Nu are ce să caute, consideră congresmenii americani, care o acuză de ‘incapacitate intelectuală’. E o situaţie gravă, dar trebuie să înţelegem că e o situaţie gravă şi în România”, a arătat analistul.

Cristian Pîrvulescu consideră că „problema nu este doar a Guvernului, este şi a Parlamentului”.

„În cazul acesta, noi am considerat că este o atenţionare care trebuie să se dea Executivului, pentru că avem impresia că lipsa de experienţă politică îi face pe unii să nu înţeleagă situaţia gravă în care se află România. Vorbim de un partid care este negaţionist, care este conspiraţionist, care pune în primejdie toate achiziţiile democratice ale României şi prin întâlnirile la care noi făceam referire pur şi simplu se transmite opiniei publice că aceste mesaje sunt normale. Or, nu sunt normale şi trebuie sancţionate. Noi tragem semnalul de alarmă, urmând ca ei să reflecteze asupra subiectului. Poate că nu vor să ia nicio măsură, dar atunci o să-i considerăm complici. Eu cred că detrumpizarea României – dar asta nu-i priveşte pe colegii mei semnatari – trebuie să se realizeze. Iar cei care nutresc sentimente trumpiste puternice trebuie izolaţi. Ceea ce a făcut Trump în Statele Unite şi la nivelul democraţiei mondiale este extraordinar de grav şi este momentul acum să avem o discuţie corectă cu politicienii din România”, a mai spus Cristian Pîrvulescu.

Într-o scrisoare deschisă adresată liderilor partidelor Coaliţiei de guvernare, „intelectuali publici, militanţi pentru drepturile omului, oameni din societatea civilă, apărători ai valorilor euroatlantice” îşi exprimă „îngrijorarea cu privire la deschiderea către dialog arătată de membrii marcanţi ai partidelor din coaliţia de guvernare către conducerea unui partid recent intrat în Parlamentul României, AUR”.

Potrivit semnatarilor scrisorii, AUR este o formaţiune politică „purtătoare a unui conglomerat ideologic nociv, de factură extremistă”, „un partid radical-populist, vehiculând teme fundamentaliste şi naţionaliste, cu revizitarea teoriilor conspiraţioniste, anti-globaliste şi anti-individualiste, şi cu personaje care răspândesc idei ale extremei drepte (…), care se exprimă frecvent împotriva societăţii liberale şi a sistemului instituţional de valori al democraţiei liberale, nu poate fi un partener de dialog într-o democraţie”.

„În ultimele săptămâni, miniştrii Educaţiei, Justiţiei şi Sănătăţii au discutat nestingheriţi cu conducerea AUR. Atitudinea afişată de membri ai Guvernului României care, prin poziţionarea lor, respectiv deschiderea către dialogul cu AUR, angajează întreg Executivul, este scandaloasă şi inadmisibilă. (…) Păstrând relaţia cu AUR doar în condiţiile stricte stipulate de legea fundamentală, coaliţia de guvernare s-ar asigura astfel că menţine un ‘ cordon sanitar’ în jurul unei formaţiuni periculoase pentru democraţia noastră. Suntem convinşi că, odată ce ‘cordonul sanitar’ ar fi spart, va fi aproape imposibil de reconstruit”, susţin semnatarii.

Scrisoarea este semnată, printre alţii, de Cristian Pârvulescu, Smaranda Enache, Andrei Cornea, Adrian Miroiu, Mădălin Hodor, Alfred Bulai, Andrei Ţăranu, Liviu Rotman, Radu F. Alexandru, Liviu Antonesei, Anamaria Beligan, Iurii Chişinevski, Adrian Cioflâncă, Daniel Cristea-Enache, Rodica Culcer, Nicoleta Dabija, Carmen Muşat. (Agerpres)