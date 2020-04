Rafila spune ca e suficient sa spalam strazile cu detergent. Dar ar trebui sa aiba prioritate cele mici, dintre blocuri

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, afirma ca spalarea strazilor cu detergent este suficienta pentru a indeparta si elimina riscul de infectie cu coronavirus.



“Din referintele pe care le am eu, de la OMS sau din alte tari care fac deja aceste lucruri, curatarea strazilor cu detergent este suficienta pentru a indeparta si elimina riscul de infectie”, a declarat pentru RFI Romania Alexandru Rafila.

Acesta spune insa ca majoritatea autoritatilor insista pe strazile mari iar cele mici, cele aflate in apropierea blocurilor, sunt necuratate.

“Am o remarca. Toata lumea insista pe strazile mari, strazile principale, iar strazile mici, strazile de acces in apropierea blocurilor sunt chiar necuratate. Deci cred ca trebuie un lucru sistematic facut, lumea trece mai putin pe jos pe strazile mari, de obicei cand intra sau ies din casa trec pe strazile mici, cu acelea ar fi trebuit sa incepem si ulterior sa ne concentram pe strazile mai mari, ca sa le spalam cu detergent”, spune Alexandru Rafila.

Desi Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus clar ca spalatul strazilor cu detergent ajuta la limitarea raspandirii noului coronavirus, nu s-a demonstrat ca aplicarea de dezinfectanti pe drumuri sau spatii verzi ar aduce vreun beneficiu. In Bucuresti, de exemplu, o parte dintre primari s-au grabit sa isi dezinfecteze sectoarele, atat de la sol, cat si din aer.