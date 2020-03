VIDEO. Ion Lungu a anuntat ca Primaria va monta dispozitive de dezinfectare la toate scarile de bloc si ca vor continua actiunile de dezinfectie a strazilor

Conform primarului Sucevei, aparatul de testare a infectiei cu coronavirus cumparat de municipalitate ar putea ajunge pana la sfarsitul saptamanii la Spitalul Judetean. Bazarul sucevean nu se va redeschide pana la ridicarea starii de urgenta

Duminica seara, la ora 23.00, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava a transmis un mesaj catre suceveni, dupa adoptarea Ordonantei Militare nr. 4, care prevede printre altele obligatia Primariei de a instala dispozitive de dezinfectare la intrarea in blocuri si de a dezinfecta lifturi, scari de bloc, spatii comune. Primarul Lungu a dat asigurari ca se va face un grafic, pe zone ale muncipiului si perioade in care se vor lua aceste masuri in Suceava, adaugand ca incepand de luni va trece la achizitia acestor dispozitive.



De asemenea, Ion Lungu a declarat ca aparatul de testare pe care Primaria il achizitioneaza pentru Spitalul Judetean va ajunge din Coreea de Sud pana la sfarsitul saptamanii. Din pacate, demersurile primarului Lungu de a achizitiona 30 de ventilatoare pentru sectia de ATI a Spitalului nu au avut succes, pentru ca niciun furnizor extern nu poate livra aceste aparate mai devreme de 100 de zile.

In mesajul sau, primarul Sucevei a transmis si faptul ca, in ciuda anuntului initial, Bazarul nu se va putea redeschide pana la ridicarea starii de urgenta.

Ion Lungu i-a rugat inca o data pe suceveni sa stea in case, sa respecte dispozitiile ordonantelor militare pentru a limita raspandirea coronavirusului.

“Rog cetatenii sa se adreseze in continuare la Primarie pe numarul direct 0230/210.678 pentru rezolvarea problemelor legate de coronavirus. Doamne ajuta sa depășim acest moment greu din viata orașului”, a transmis primarul Ion Lungu. (O.S.)