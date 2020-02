Sucevenii se pot testa gratuit pentru depistarea virusului de hepatita C și pot primi tratament de ultimă generație

Analizele se fac în Ambulatoriul secției de Boli Infecțioase, de luni până vineri, între orele 8.00-15.00. Cei diagnosticați pozitiv pot beneficia de tratament gratuit fără interferon. Medicii specialiști suceveni pot elibera de săptămâna aceasta rețete gratuite, în cadrul Programului național de testare și tratament a hepatitei C fără interferon

Sucevenii pot beneficia de tratament fără interferon mult mai ușor decât înainte, deoarece Spitalul Județean Suceava a fost declarat eligibil pentru a accesa Programul național de testare și tratament a hepatitei C fără interferon, după cum a explicat în cadrul unei conferințe de presă, directorul medical, Mircea Macovei. Medicii Monica Terteliu și Dorin Achței, șefi de secție la specializările Boli Infecțioase și Gastroenterologie, au completat că spitalul sucevean face parte și dintr-un program național de testare gratuită, iar persoanele care vor fi depistate pozitive, vor fi înscrise în programul de tratament gratuit fără interferon.

Astfel, mai mulți suceveni care sunt diagnosticați cu hepatită C vor putea să se înscrie în acest program pentru a-și întocmi dosarul necesar în vederea obținerii tratamentului fără interferon. Până acum, la nivel național erau nouă centre care ofereau acest tratament, iar sucevenii, pentru întocmirea dosarului de aprobare pentru tratamentul fără interferon, trebuiau să se adreseze medicilor de specialitate din cele nouă centre desemnate, și anume din București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara și Oradea, iar dosarul întocmit trebuia depus la Casa de Asigurări de Sănătate cu care se afla în relație contractuală medicul respectiv de specialitate, acum, toate acestea putându-se face la Suceava. Comisia de specialitate a CNAS va analiza dosarele depuse în vederea aprobării și va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Producătorii de medicamente și CNAS au încheiat contracte cost-volum, în cadrul cărora se vaține seama atât de numărul de pacienți tratați, cât și de rezultatul obținut în urma tratamenului. Casa de Asigurări de Sănătate va plăti medicamentele fără interferon folosite doar dacă pacientul inclus în program se vindecă. Studiile clinice au arătat că rata de vindecare a hepatitei C cu medicamente fără interferon este de peste 90%. Terapia constă în admi­nistrarea unor pastile ce conțin molecule care atacă virusul hepatic. Noul tratament durează trei luni și costă cel puțin 50.000 de euro de pacient. Pacienții vor trebui să respecte me­dicația și să meargă la control periodic.

La Suceava, în evidențele Casei Județene de Asigurări de Sănătate sunt 183 de pacienți cu hepatita C și ciroză. “Hepatita C este asimptomatică, nu provoacă simptome evidente sau supărătoare, însă afectează cu timpul funcțiile ficatului și degenerează în ciroze hepatice, cancer de ficat, insuficiență hepaticăși poate duce la deces.Boala se manifestă prin oboseală, dureri musculare, iritabilitate, greață sau icter ușor. Hepatita C este o boală care se transmite de la o persoana la alta prin contaminarea cu sângele infectat, fiind mai expuse riscului persona­lul medical, persoanele cu parteneri sexuali multipli sau cele care și-au făcut tatuaje, piercing-uri sau tratamente cosmetice cu instrumentar nesterilizat”, a explicat medicul Monica Terteliu, șefa secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean.

Sucevenii care doresc să se testeze pentru virusul de hepatita C, o pot face gratuit în Ambulatoriul secției, între orele 8.00-15.00, de luni până vineri. Pacienții sunt testați, folosindu-se o picătură de sânge. Pe kitul de testare va apare o linie, rezultatul fiind ­ne­gativ, sau două, în acest caz, rezultatul fiind pozitiv, acuratețea testului fiind de 90%. “Până acum au fost testate aproximativ 100 de persoane, iar un rezultat a fost pozitiv. Pacientul a fost direcționat către analize de laborator”, a completat medicul Monica Terteliu. (Cristina RUŞTI)