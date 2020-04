Ștefan Mandachi, care a pus la dispoziție absolut gratuit hotelul său cadrelor medicale, ignorat de autorități

Încă de la începutul corona-crizei, antreprenorul Ștefan Mandachi a fost extrem de implicat și activ în acțiuni de ajutorare a cadrelor medicale și a Spitalului Județean Suceava. Chiar din primele zile ale declanșării urgiei la Suceava, acesta a pus la dispoziție cadrelor medicale Mandachi Hotel & Spa, ABSOLUT GRATUIT, pentru ca oamenii să nu-și expună familiile la riscul contaminării. Acelasi gest l-a facut si pentru politisti, pompieri, personalul de la Ambulanta.

Pe 21 martie Ștefan Mandachi anunța că a primit aprobarea de la DSP pentru a caza personal medical, iar pe 22 martie omul de afaceri spunea că ”S-au cazat (gratuit) primii medici la hotel și de mâine vin alții. (…) Toate cazările se fac în cel mai corect mod, transparent, nu pe pile sau relații. Camerele sunt pt. tot personalul medical, nu doar pentru medici (inclusiv asistenți). Cartelele/cheile sunt predate la Spital, unde vor fi împărțite de către șefii de secție sau asistenții șefi. Mergeți cu încredere, selecția se va face corect, în funcție de gravitate. La fel și pentru Poliție. Nu hotelul face selecția, ci autoritățile, care știu mai bine problemele”.

Pe 11 aprilie, Ștefan Mandachi a lansat pe Facebook un apel către autorități, arătând că așteaptă de câteva zile măcar o ”îndrumare minimală” din partea acestora în ce privește persoanele care pot fi cazate în continuare la Hotel: ”Mi-am ținut impecabil toate promisiunile, fără nicio excepție. Nici nu m-am apropiat de hotel din 19 martie și am oferit absolută libertate tuturor. Întrucât în Suceava apar tot mai multe cazuri de infectați, am rugat de câteva zile IPJ, DSP și Spitalul să ne clarifice în legătură cu riscurile de răspândire a bolilor din cadrul hotelului, care este ridicat. Căror persoane avem voie să oferim cazare? Covid sau non-covid? Așteptăm lămuriri în scris de ceva timp, care întârzie să apară. Conform legii, sub nicio formă nu pot fi amestecați cei sănătoși cu cei infectați, pentru că spațiile trebuie carantinate după procedură și separate total. Nu vreau sa fiu eu cel care contribuie la infectarea cadrelor medicale oferindu-le un acoperiș alături de cei testați pozitiv! Noi am informat în scris și am cerut recomandări scrise, deoarece niciodată nu ne-am confruntat cu situații similare. Am solicitat să se decidă cărei categorii să continuăm să oferim găzduire și cum e procedura. Nu avem niciun angajat în hotel, deci nu avem niciun control. Ca atare, așteptăm o îndrumare minimală. Dar să respectăm legea. Noi nu avem nicio răpundere din acest punct de vedere, întrucât nu decidem nimic acolo. Știm că toate autoritățile sunt în alertă, dar așteptăm răspunsuri deja de câteva zile”.

Din nefericire, la începutul acestei săptămâni au apărut cazuri de infectare și în rândul cadrelor medicale cazate la Hotelul Mandachi. Evident, omul de afaceri nu poate face altceva decat sa reaminteasca faptul ca a tot cerut clarificari si ca, asa cum prevede legea, ar putea fi nevoit sa evacueze, chiar si temporar, personalul medical cazat la hotel: ”Am facut 10 cereri catre toate institutiile din Suceava, Spital, Politie, Ambulanta, DSP, pentru a lua ACT de situatia cadrelor din subordinea lor care stau la Hotel Mandachi. Toate cererile sunt inregistrate cu numar de inregistrare. Nu am primit niciun raspuns de la niciuna dintre institutiile anterior mentionate. Dacă nu-și asumă răspunderea în scris, conform legii, va trebui să evacuăm oamenii, chiar și temporar, care n-au nicio vină și luptă în linia întâi așa cum pot și ei”.

”Așadar confirmă foarte clar și Primăria: Mandachi Hotel & Spa este SINGURUL HOTEL DIN JUDEȚ CARE OFERĂ TOTALMENTE GRATUIT CAZARE către cadrele medicale. Rețineți: singurul hotel gratuit. Restul sunt cu contract la primărie. Sau li se plătește gazul, curentul și apa (adică singurele cheltuieli, că doar hotelul nu are personal) deci NU sunt gratis. Singura instituție care ne-a răspuns obiectiv este Primăria. În rest, așteptăm de nouă zile răspunsuri la cereri scrise de la instituții ca să știm cum procedăm cu persoanele suspecte/infectate cu Covid19. Avem peste zece cereri depuse dar nu avem nicio clarificare pentru proceduri sau recomandări: nimeni nu își asumă nicio răspundere”, a revenit miercuri dimineață cu un nou mesaj Ștefan Mandachi. (O.S.)