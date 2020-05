Numarul de cazuri de COVID in evolutie a scazut cu 54 in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava

In judetul Suceava, joi, 14 mai, se inregistreaza 566 de cazuri COVID 19 în evoluție, ceea ce indica o scadere cu 54 fata de cazurile in evolutie raportate ieri (620). De asemenea, numarul de noi cazuri a crescut azi in judet cu 53, aceasta ultima cifra reprezentand cazurile noi iregistrate in ultimele 24 de ore. Cazurile in evolutie, 566 la Suceava, se refera in fapt la numarul total de cazuri active, de pacienti bolnavi inca de COVID-19.

Conform informarii prezentate de DSP Suceava, pana astazi sunt declarate vindecate 1894 de persoane.

Datele centralizate la nivel județean pana joi si comunicate de Prefectura ,arata urmatoarea situatie:

în autoizolare la domiciliu 350 de persoane,

în carantină instituționalizată 737 de persoane.

14926 de persoane ieșite din autoizolare

2306 de persoane ieșite din carantină instituționalizată.

Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 15612 de teste.

Pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au acționat 507 cadre M.A.I. (din care 387 de polițiști, 116 jandarmi și 4 polițiști de frontieră) și 106 polițiști locali și 28 militari MApN., organizate în 253 de patrule, din care 157 patrule de poliție, 39 patrule mixte (din care 2 patrule mixte polițist – jandarm, 4 patrule mixte polițist – polițist de frontieră și 33 de patrule mixte polițist – polițist local), 22 de patrule independente de jandarmi și 35 de patrule de poliție locală.

In ceea ce privește acțiunile desfășurate în contextul COVID 19, acestea au constat, în ultimele 24 de ore, în 55 misiuni, cele mai multe (31%) pentru verificarea respectării interdicțiilor impuse persoanelor aflate în izolare/carantină.

Au fost verificate 395 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse și a fost aplicată 1 sancțiune pentru nerespectarea măsurilor de izolare.

Au fost constatate și aplicate 62 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101080 lei. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni în context, fiind înregistrat 1 dosar penal în care a fost cercetată 1 persoană.

Personalul MAI din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava și pentru asigurarea zonei de protecție au constatat 3 fapte de natură contravențională (3 alte contravenții în context). Valoare totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 1305 lei (1305 alte contravenții în context). Totodată a fost constatată 1 infracțiune, se mai arata in comunicatul transmis de Prefectura Suceava. (O.S.)