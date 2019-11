Medicul Gabriel Gospodaru susține că este împiedicat să candideze la un nou mandat pentru conducerea Colegiului Medicilor Dentiști, după o discuție mai aprinsă la cârciumă

Acesta a avut o discuție în contradictoriu cu o colegă, la terasa unui restaurant din Iași, în mai 2018. Medicul Carmen Gheorghiu s-a simțit lezată și l-a reclamat la Comisia de Disciplină din cadrul Colegiului Național al Medicilor Dentiști. Reprezentanții acestui forum au analizat situația, după un an, mai exact în aprilie 2019, iar decizia au trimis-o la Suceava după alte șase luni. Coincidență sau nu, medicul Gospodaru nu poate candida la un nou mandat, deoarece a fost sancționat cu avertisment

După o discuție mai aprinsă cu o colegă, petrecută cu un an și jumătate în urmă, medicul Gabriel Gospodaru a aflat de curând că nu poate candida la un nou mandat de președinte al Colegiului Medicilor Dentiști Suceava. Mai exact, acesta a primit o sancțiune de la Comisia de Disciplină a Colegiului Național pentru că și-ar fi jignit o colegă, “la o cârciumă, cu rachiul în față”. Totul s-a petrecut în mai 2018, când, după un congres al dentiștilor, desfășurat la Iași, medicul Gabriel Gospodaru ar fi fost luat la rost de președintele Colegiului Național al Dentiștilor. Supărat, acesta ar fi acuzat-o pe Carmen Gheorghiu că trădează interesele județului. “Am stat toți la o crâșmă, să mâncăm ceva, înainte să ne pornim spre Suceava. Eram cu rachiul în față, nu era un cadru oficial. Am întrebat-o de ce e trădătoare. M-a reclamat în 2018 la Comisia de Disciplină, iar cazul a fost analizat abia după un an, în aprilie 2019. Nu m-am prezentat la București, la audieri, pentru că nu am considerat necesar. Am trimis o scrisoare, în care am explicat ce s-a întâmplat. Au trimis decizia, prin care sunt sancționat cu avertisment, acum, când se depun candidaturile pentru alegeri. Din cauza acestei sancțiuni nu pot candida. Mi-am contactat avocatul și dacă acesta reușește să înregistreze contestația mâine (n.r. astăzi), atunci îmi pot depune candidatura marți, când este de altfel și ultima zi”, a explicat medicul Gabriel Gospodaru.

Acesta este susținut de majoritatea medicilor dentiști din județ, care consideră că i se face o nedreptate și se încearcă intimidarea acestuia pentru că a reușit să facă foarte multe lucruri bune. “Se încearcă destabilizarea echipei de conducere. Şi-au propus și au reușit un Colegiu model. Au fost peste 12 manifestări științifice ținute de profesori universitari prestigioși din Iași și București. Banii din cotizații s-au întors la colegi sub formă de cursuri gratuite, de la 20-30 de participanți, câți erau înainte, s-a ajuns la o prezență 100-200 de colegi. Am reorganizat administrativ și financiar activitatea Colegiului, am fost în toate orașele județului, am întărit disciplina în toată rețeaua de stomatologie. Dintre toți, cel mai activ, cel mai vocal, cel mai implicat a fost și este medicul Gospodaru. O decizie dată pe 18 aprilie 2019 la București ajunge la Suceava după șase luni, și nu în 30 de zile, conform legii, fix cu șase zile înainte de depunerea candidaturilor. Suntem indignați, cum poate fi executat un coleg de-al nostru, cu o precizie chirurgical-diabolică, evident cu participarea «fără voie» a unui alt coleg. Vă informăm că s-a creat un precedent periculos, mai degrabă stalinist decât democratic. Se urmărește ca medicul Gospodaru să tacă și să dispară patru ani din peisajul profesional și social. E un exemplu de cum poate fi tras pe tușă orice coleg vocal, din orice Colegiu din țară”, susțin medicii dentiști din Suceava, într-o scrisoare deschisă, de susținere a președintelui Gabriel Gospodaru. (Cristina RUŞTI)