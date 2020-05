Lungu cere Guvernului să nu țină Suceava în carantină. “Dacă nu se iau măsuri pe linie economică, murim” (VIDEO)

Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu, i-a transmis premierului Ludovic Orban și ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, că locuitorii sunt nemulțumiți că după data de 15 mai nu se aplică și la Suceava măsurile de relaxare anunțate și a spus, în conferința de presă online de miercuri, 6 mai, că vrea să prezinte membrilor Guvernului argumente ca și Municipiul Suceava să iasă din starea de carantină. „Există o nemulțumire pentru cetățenii orașului nostru: aceste măsuri de relaxare nu se aplică și la localitățile aflate în carantină. Acest lucru m-a nemulțumit și pe mine, cum v-a nemulțumit și pe dumneavoastră și am făcut ceea ce trebuia să fac: am comunicat, luni după amiază, premierului și ministrului Sănătății că sucevenii sunt nemulțumiți că aceste măsuri de relaxare nu se aplică și la Suceava și am încercat în discuția mea să aduc argumente”, a spus Ion Lungu, adăugând că cea mai importantă problemă pentru primărie și orașul nostru este cea legată de gestionarea coronavirusului și că ridicarea Stării de Urgență pe 14 mai a stârnit multe discuții.

Totodată, Ion Lungu a ținut să precizeze că problemele de ridicare a carantinei nu ar trebui să aibă legătura cu politica, fiindcă este vorba de siguranţa şi viaţa cetăţenilor. „M-au sunat mulți dintre dumneavoastră să ies eu, să-mi asum că voi ridica starea de carantină, să fiu primul, că dacă nu o s-o facă alții. Alții mi-au spus că nu mă mai votează dacă nu fac acest lucru. Eu vreau să spun că aici lucrurile sunt foarte serioase. Trebuie să avem responsabilitate, având în vedere faptul că discutăm despre viața oamenilor. Nu este vorba de campanie electorală, nu este vorba de vot. Eu am făcut ce trebuie să fac, am luat contact cu Guvernul. Şi pe bază de justificări vrem să mergem în fața Guvernului să reanalizeze situația de la Suceava. Eu sper să reușim împreună cu autoritățile județene și începând de pe 15 mai să avem și noi parte de măsuri de relaxare. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat Ion Lungu.

Lungu: Riscul epidemiologic a scăzut. Numărul cetățenilor infectați la mia de locuitori a scăzut semnificativ față de acum o lună de zile

El a arătat că din punctul său de vedere, astăzi, riscul epidemiologic în Suceava este mai mic comparativ ca acum cinci săptămâni când s-a decis măsura de carantină. Ion Lungu a arătat că în cursul zilei de marți, 6 mai, în municipiul reședință de județ mai erau 402 de persoane diagnosticate cu noul coronavirus și că, luând în considerare evoluţia cazurilor, municipiul Suceava se află pe un plafon de stabilizare. „Chiar dacă mai crește numărul de cazuri de la o zi la alta, nu mai sunt la fel cum erau acum o lună de zile. Tocmai de aceea am cerut doamnei director de la DSP Suceava în cursul zilei de luni după amiază să realizeze o situație a persoanelor infectate și a celor vindecate, pe localități. Şi ieri am avut o discuție la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în care doamna director a adus această situație. Şi am rugat-o să o facă în fiecare zi să putem discuta pe localități. Pentru că situația globală nu spune mai nimic, dacă ne referim la municipiul Suceava”, a spus Ion Lungu.

Astfel, stabilizarea numărului de cazuri COVID-19 în Suceava este şi un argument pentru susţinerea solicitării de ridicare a stării de carantină. Primarul Sucevei a arătat că un indicator foarte important care trebuie urmărit este cel al numărului de persoane bolnave la mia de locuitori. Ion Lungu a arătat că potrivit datelor furnizate de DSP Suceava, în municipiu au fost 783 de cazuri pozitive, din care s-au vindecat 388 de persoane, astfel încât mai sunt 402 persoane infectate, respectiv cazuri active. „Acest indicator se raportează la 1.000 de locuitori ai orașului. Şi aici sunt două modalități de raportare. Dacă ne raportăm la numărul de persoane de la recensământul din 2011, care nu este concludent, de 92.121, astăzi avem în Suceava 4,33 persoane la 1000 de locuitori. Cred că este corect să luăm numărul de persoane de la Direcția de Statistică, care este 128.007, ceea ce înseamnă că numărul cetățenilor infectați la mia de locuitori este de 3,14. Şi vreau să spun că acest indicator a scăzut semnificativ dacă îl comparăm cu cel de acum o lună de zile. Deci noi trebuie urmărim ca acest indicator să scadă și eu sper că în perioada următoare se va întâmpla acest lucru”, a declarat Ion Lungu.

Lungu: Cu argumente serioase, sunt convins că vom reuși să avem și noi parte de măsuri de relaxare. Dacă nu se iau măsuri pe linie economică, o spun cu ghilimelele de rigoare, murim. Din punct de vedere economic.

Pe de altă parte, un alt argument cum că municipiul Suceava se află pe un plafon de stabilizare este și faptul că focarul de la Spitalul Județean Suceava s-a stabilizat iar ultimele cazuri internate fiind de la centrele sociale sau căminele de bătrâni de la Sasca Mică, Costâna şi Bogdănești, care nu sunt de pe teritoriul municipiului Suceava. „Vreau să mulțumesc sucevenilor care au respectat măsurile de carantină în aceste săptămâni. Nu au fost incidente deosebite, majore nici în perioada Sărbătorilor Pascale, nici în perioada vacanței de 1 Mai. Deci cu argumente serioase vom solicita să reanalizeze situația de la Suceava. Eu sunt convins că vom reuși acest lucru împreună cu celelalte autorități județene, pentru a avea și noi parte de măsuri de relaxare privind deplasarea persoanelor fizice, care este foarte importantă. Știu că poate ați stat în casă cinci săptămâni şi nu mai aveți răbdare”, a declarat Lungu.

Pe lângă argumentele ce țin preponderent de spectrul medico-sanitar, Ion Lungu a adus în discuție și importanța socio-economică a măsurilor de relaxare. „Dacă ne uităm din punct de vedere sanitar, al epidemiei, și comparăm cu ce era acum cinci săptămâni când am intrat în carantină, astăzi parcă suntem puțin mai liniștiți. Dacă nu se iau măsuri pe linie economică, o spun cu ghilimelele de rigoare, murim. Din punct de vedere economic. De aceea facem eforturi și pe baza argumentelor pe care le am aici le vom aduce în continuare la cunoștință celor de la Guvern să facem tot posibilul ca pe data de 15 mai să se ridice o parte din aceste restricții și la Suceava”, a declarat primarul Sucevei. El susține că orașul Suceava este în suferință din punct de vedere economic, pentru că multe afaceri sunt închise după declararea Stării de Urgență și mai cu seamă a carantinei iar tot mai mulți oameni de afaceri se plâng că nu au forță de muncă fiindcă măsurile de carantină au dus la scăderea numărului de muncitori care veneau din alte localități în Suceava. (Dan PRICOPE)