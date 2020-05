Hotelurile și pensiunile care au primit suceveni în carantină nu pot fi platite pentru că activitatea DSP Suceava este paralizată  

De o săptămână, la DSP Suceava nu are cine semna documentele, deoarece nu există nici director general și nici director adjunct. Deși banii sunt în conturile DSP, hotelurile și pensiunile din județ care au cazat suceveni în carantină nu pot fi plătite din cauză că transferurile bancare au nevoie de semnătura directorului. Miercuri va veni la Suceava coordonatorul situației COVID pe Moldova, medicul Lucian Indrei, iar prefectul Alexandru Moldovan speră să găsească împreună cu acesta soluția salvatoare. Se dorește un medic epidemiolog în fruntea DSP Suceava

Activitatea Direcției de Sănătate Publică Suceava este paralizată după ce mandatul medicului epidemiolog ieșean Manuela Trifan a încetat, iar medicul stomatolog vrâncean Cătălin Graur, numit de ministrul Sănătății la conducerea DSP Suceava, nu a revenit din concediu medical și nu s-a prezentat la post. Blocajul din aceste zile, în contextul în care zona Suceava a fost declarată cel mai mare focar COVID-19 din țară, îngreunează și mai mult revenirea la normalitate a județului. Instituția care trebuie să gestioneze situația epidemiologică este lăsată fără conducere de aproape o săptămână.

Luni dimineață, Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că DSP a cerut o notă explicativă Spitalului Municipal Rădăuți, după ce o femeie diagnosticată pozitiv cu COVID-19 a murit la această unitate spitalicească pe data de 7 aprilie și decesul a fost raportat abia pe 25 mai.”Suntem lăsați în plata Domnului. Noi ne facem treaba, dar sunt multe documente care trebuie semnate de conducere. Nu putem face niciun fel de anchetă, nici măcar solicitări nu putem trimite în județ, dacă nu sunt semnate”, a explicat o angajată a DSP Suceava. Oamenii sunt cu atât mai îngrijorați cu cât nu știu dacă își vor putea lua salariile, statele de plată trebuind semnate atât de directorul economic, cât și de directorul general.

Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a explicat că blocajul produs la Direcția de Sănătate Publică are proporții mult mai mari. Banii cu care ar trebui să fie plătită cazarea sucevenilor în hotelurile și pensiunile din județ, pe perioada carantinei instituționalizate sunt în conturile DSP, dar nu pot fi virați mai departe, către unitățile de cazare, pentru că aceste transferuri bancare au nevoie de semnătura directorului general. ”DSP este ordonator de credite. Banii sunt deja în contul DSP, dar nu pot pleca mai departe din cauza acestui blocaj. În cursul zilei de miercuri va sosi la Suceava coordonatorul pentru gestionarea COVID-19 în Moldova, medicul Lucian Indrei, și sperăm să ne ajute să identificăm un epidemiolog pentru conducerea DSP Suceava. Am înțeles că medicul Graur este încă în concediu medical și din acest motiv nu s-a prezentat la Suceava. Am solicitat numirea altei persoane și sperăm că miercuri vom avea și un nume”, a explicat Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava. (Cristina RUŞTI)