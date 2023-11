Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, deputatul liberal Ioan Balan și viceprimarul Lucian Harșovschi au depus o coroană de flori la statuia lui Iancu Flondor, unul dintre făuritorii Unirii Bucovinei cu Țara.

”La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, bucovineni! La mulți ani, România! Suntem la statuia lui Iancu Flondor, făuritor al Unirii Bucovinei cu România. Am depus o coroană de flori cu sufletul deschis, cu recunoștință. Și dacă ne gândim, ca un scurt bilanț, astăzi, la ce am făcut noi aici, în această parte de Bucovină, putem să spunem câteva lucruri. Bucovina are investiții în sănătate, în educație, în infrastructură, în turism. Bucovina are parteneriate. Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. Bucovina este pe podium, pe primul loc ca destinație turistică de excelență – Ținutul mănăstirilor.

Bucovina este în pragul unor transformări. Autostrada care duce către Cernăuți și București este un deziderat mai vechi al tuturor bucovinenilor. În ultima perioada am continuat să cerem condițiile pentru a facilita legăturile cu românii de dincolo de frontieră. Vorbim despre deschiderea a 4 noi Puncte de Trecere a Frontierei: cel de la Vicovu de Sus, deschis deja, care va fi urmat de cele de la Climăuți, Ulma și Izvoarele Sucevei. Apoi este drumul lui Ciprian Porumbescu către Izvoarele Sucevei și Shepit. Transmit un gând aparte către românii din nordul Bucovinei. Să se termine războiul și să avem cât mai curând pace! La mulți ani, Bucovină dragă!”, a transmis președintele Consiliulului Județean Suceava. (O.S.)