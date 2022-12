Cu cât cresc de la 1 ianuarie impozitele pe locuințe, mașini, terenuri și taxa de salubritate la Suceava

Cel mai greu proiect de aprobare a noilor taxe și impozite locale de când a fost ales Ion Lungu primar a fost adoptat la ședința extraordinară de joi, 22 decembrie. Afirmația îi aparține primarului de Suceava, Ion Lungu, care a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Local Suceava cu câteva zile înainte de Crăciun și cu proiecte destul de importante. „Zece ani de zile nu am mărit taxele și impozitele, dar totuși vine momentul când toate s-au mărit, toate s-au scumpit”, a spus Ion Lungu. Edilul a explicat că majorarea taxelor și impozitelor locale include o creștere de 5,1 la sută, reprezentând inflația anului precedent, dar și alte cote adiționale, de la caz la caz.

Astfel, la impozitul persoanelor fizice la clădiri rezidențiale, cota de impozitare crește de la 0,09 la sută la 0,107 la sută. Astfel, la un apartament cu o cameră impozitul crește de la 82 de lei la 102 lei, la un apartament cu două camere crește de la 147 de lei la 184 de lei, la un apartament cu trei camere crește de la 213 lei la 266 de lei, iar la un apartament cu patru camere crește de la 245 de lei la 307 lei.

Primarul a spus că nu i se par creșteri foarte mari ținând cont de majorarea prețurilor la energie, la utilități. „Nu mi se par sume cine știe ce. Cu cheltuielile care sunt azi, cu creșterile prețurilor la utilități, vă spun că sunt niște sume modice. Chiar dacă lumea e sărăcită, n-are bani, nu cred că o sumă de 38 de lei pe an la o familie o dezechilibrează financiar”, a declarat Ion Lungu.

Modul de a convoca ședința de pe o zi pe alta în care să se discute subiecte precum cel al creșterii impozitelor a nemulțumit o parte dintre consilierii locali. Alții nu au putut veni de la început, având programate alte lucruri pentru data de 22 decembrie și au fost nevoiți să schimbe planurile. Până la urmă votarea proiectul s-a făcut, nu înainte ca primarul Ion Lungu să fie nevoit să explice unele lucruri.

„S-a bulversat această legislație. Știți că s-a dat la mijlocul anului o ordonanță care ne obliga să ne aliniem la grilele notarilor. Vă spun că erau cazuri în care creșteau și de două-trei ori impozitele pe clădiri la firme și în alte părți. Am făcut presiuni – am fost și purtător de cuvânt al AMR-ului – și până la urmă am reușit abrogarea acestei ordonanțe care este jalon PNRR să intre în vigoare în anul 2026. Ca atare, vom aproba taxele și impozitele locale în acest an pe legea veche. Ca atare, noi de zece ani nu am mai făcut nicio majorare de taxe și impozite, așa cum știți și de anul trecut: am făcut actualizarea la inflație și am scăzut, în aceeași ședință (prin alt proiect de hotărâre) nivelul taxelor și impozitelor locale cu cât a fost inflația. În acest an aplicăm taxa de inflație la toate categoriile de impozite – 5,1% – și avem acea posibilitate de cote adiționale. De la caz la caz, le-am mai pișcat câte oleacă pentru că – pe românește – cu toată majorarea pe care o avem, suntem cu mult sub alte primării. Noi am avut printre cele mai mici impozite și taxe locale din țară. Deci, cu toată majorarea pe care o facem noi, astăzi, rămânem la fel față de alte localități”, a explicat primarul Ion Lungu.

Potrivit edilului, sunt patru mari categorii unde vor fi creșteri: la impozitul pe clădiri crește cu 15% – „nu este un capăt de țară”, a dat asigurări Ion Lungu; la impozitul pe terenuri creșterea este de la 9.064 de lei/ha (media pe care a avut-o Primăria Suceava) la 11.330 de lei/ha; la autovehicule, de exemplu la un autoturism cu capacitatea cilindrică de 2000 mc crește de la 200 de lei la 250 de lei. „Nu cred că e un capăt de țară creșterea cu 50 de lei pentru un proprietar. La Primărie se mai adună câțiva bani. Din toate sumele acestea care se mai adună de la taxele și impozitele locale sperăm să mai încasăm undeva între două milioane și două milioane și jumătate de euro în plus la Primărie”, a spus Ion Lungu.

Taxa de salubritate – „un capitol special” – după cum s-a exprimat edilul în cadrul ședinței – crește la persoane fizice de la 9 lei la 12 lei/lună, la persoane juridice de la 6 la 8 lei, iar la instituții publice de la 3 lei la 4 lei.

Anticipând un val de nemulțumire din partea populației, Ion Lungu a prezentat în cadrul ședinței ca argumente o serie de cuantumuri de taxe și impozite în alte localități din țară: Alba Iulia – 20 lei; Iași – 18 lei; Botoșani – 13,9 lei; Sibiu – 14 lei; Cluj – 11 lei; București – 24,28 lei la sectorul 4. „Deci noi cu toată majorarea nu suntem cât dânșii (la cuantumul taxei de salubrizare). Cu toată majorarea asta tot suntem pe la mijlocul clasamentului la taxele de salubritate. Chiar și cu această majorare, noi nu suportăm în totalitate aceste cheltuieli de salubritate. Noi, astăzi, acoperim cam 60%. Restul de 40% noi completăm din veniturile proprii. Așa vom face și în continuare, dar se mai adună și de aici vreo jumătate de milion de euro, să mai aplatizăm costurile pe care le are Primăria”, a declarat Ion Lungu.

Supărat că unii consilieri au vrut să ridice amendamente, Ion Lungu i-a avertizat: „Nu mai veniți cu așa ceva că nu trec, vă rog frumos”. El a explicat reacția prin faptul că amendamentele trebuiau pregătite, conform celor convenite la o precedentă discuție, la o ședință preliminară pe comisii, însă unii consilieri nu au fost la ședința premergătoare și acum vin cu amendamente. Ulterior, luând cuvântul viceprimarul USR Teodora Munteanu, primarul Ion Lungu și-a nuanțat poziția și a spus că poate face amendamente și că replica a fost pentru consilierul Cătălin Alexandroaie de la un alt partid – PMP -, cu care primarul susține că PNL este într-o coaliție. Într-un final, proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și două abțineri. (Dan PRICOPE)