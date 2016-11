Surpriza anului în politică: Victor Slav, soţul Biancăi Drăguşanu, s-a înscris în PRU

Partidul R0mânia Unită l-a convins pe soţul Biancăi Drăguşanu să se înscrie în formaţiunea condusă de Bogdan Diaconu. Victor Slav a confirmat la RTV mutarea făcută şi a dezvăluit că nu a apucat să îi spună Biancăi de decizia lui.

“PRU are o linie directă către aceste probleme cu defrişările. Am văzut ce vor să facă. E vorba de securitatea naţională. E un atac la adresa mea, a familiei şi a ţării mele. Nu i-am spus Biancăi. Am vorbit cu Mihai Sturzu şi am făcut pasul. Bianca mă susţine în tot ceea ce fac.”, a spus Slav.

Liderul Bogdan Diaconu a confirmat informaţia. “”Voi merge cu Victor Slav în campanie electorală. Îl voi susţine din Parlament cu toate propunerile cu care vine”, a spus Diaconu.